Der deutsche Leitindex fand schnell zurück in die Spur und gewann am Nachmittag 1,98 Prozent auf 13.913,55 Punkte. Der Vortagesverlust ist damit mehr als wettgemacht.

Nach oben um 1,00 Prozent auf 31.707,23 Punkte ging es auch für den MDax der mittelgroßen Werte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um eineinhalb Prozent vor.

Aus dem Handel hieß es, die Investoren sorgten sich zwar etwas wegen möglicher Verzögerungen beim geplanten billionenschweren US-Konjunkturpaket, hofften andererseits aber auf gute Geschäftsberichte der großen US-Technologiekonzerne. Mit Apple, Facebook und Tesla legen zur Wochenmitte drei Schwergewichte Zahlen vor.

Am deutschen Markt gewannen am Dienstag die Papiere des Industriegasekonzerns Linde fast vier Prozent und waren damit vorne im Dax. Grund zur Freude gaben eine steigende Dividende und ein neues Aktienrückkaufprogramm.

Im MDax reagierten die Papiere von Lanxess auf besser als von Analysten erwartet ausgefallene Eckdaten für das vierte Quartal nur kurz mit einem kräftigen Kurssprung von mehr als sechs Prozent. Zuletzt blieben davon nur noch 1,8 Prozent übrig.

Im Nebenwerteindex SDax freuten sich die Anleger von Indus über positive Signale der Beteiligungsgesellschaft für das operative Ergebnis 2020. Die Aktien verteuerten sich unter den besten Index-Mitgliedern um rund dreieinhalb Prozent.

Der Euro kostete am Nachmittag 1,2147 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,2152 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,56 Prozent am Vortag auf minus 0,57 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,03 Prozent auf 146,19 Punkte. Der Bund-Future sank zuletzt um 0,13 Prozent auf 177,64 Punkte zu.

