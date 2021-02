Damit steht er aber deutlich unter seinem in der vergangenen Woche erreichten Rekord bei 14.169 Punkten. Das Minus in dieser Woche beläuft sich bislang auf 0,7 Prozent.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen war am Freitag mit 32.218,90 Punkten quasi unbewegt. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,4 Prozent hoch. Hauptthema an der Börse bleibt der Renditeanstieg an den Anleihenmärkten aus Furcht vor einer anziehenden Teuerung.

