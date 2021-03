Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Donnerstag den vierten Handelstag in Folge ein Rekordhoch erreicht. In den ersten Handelsminuten stieg der Leitindex bis auf 14.578 Punkte. Dann ließ der Schwung aber schnell nach, zuletzt legte der Leitindex nur noch knapp um 0,07 Prozent auf 14.550,65 Punkte zu.