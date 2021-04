Leichte Gewinne im Dax nach robusten Industriedaten

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Erfreuliche Industriedaten aus Deutschland haben den Aktienmarkt am Donnerstag gestützt. Der Leitindex Dax ging nach zwischenzeitlichen Verlusten mit einem Plus von 0,17 Prozent bei 15.202,68 Punkten ins Ziel. Das Rekordhoch von etwas mehr als 15.300 Punkten bleibt damit in Reichweite. Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 0,45 Prozent auf 32.632,03 Punkte.