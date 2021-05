Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Mittwoch anfängliche Gewinne fast komplett eingebüßt. Der deutsche Leitindex stand zuletzt noch minimal im Plus bei 15.478,05 Punkten, nachdem er im frühen Handel Anlauf auf seinen Rekord genommen hatte. Erst am Dienstag hatte der Dax bei 15.568 Punkten einen Höchststand erreicht.