Damit könnte er in der verkürzten Handelswoche nach Pfingsten doch noch ein knappes Plus schaffen. Für den Mai zeichnet sich am zweitletzten Handelstag des Monats ein Gewinn von mehr als zwei Prozent ab.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann am Freitag 0,71 Prozent auf 33.244,74 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,45 Prozent auf 4057,29 Zähler hoch.

Am Dienstag war der Dax zwar schwungvoll mit einem Rekordhoch bei 15 568 Punkten in die Handelswoche gestartet. Doch bereits da konnte er nur ein knappes Plus ins Ziel retten. An den folgenden Tagen bröckelte er weiter ab. Am Donnerstag sorgten Medienberichte, wonach US-Präsident Joe Biden für sein erstes volles Regierungsjahr einen Haushalt in Rekordhöhe vorschlägt, um Investitionen in die Infrastruktur und den Ausbau von Sozialleistungen zu finanzieren, nur kurz für positive Impulse.

Der Dax habe sich bei 15 500 Punkten zunächst «festgebissen», erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Das kleine Strohfeuer nach Bekanntwerden der Biden-Pläne habe der Dax schon großteils eingepreist. Zudem bleibe offen, ob Biden seine Pläne komplett umsetzen könne.

Bei den Einzelwerten stach Siemens heraus: Die Aktien des Technologiekonzerns waren dank eines Kursanstiegs von 3,3 Prozent Dax-Spitzenreiter - am Donnerstag waren sie noch auf den tiefsten Stand seit März abgerutscht. Dagegen zollten die Titel von Schlusslicht Deutsche Post ihrer Rekordjagd der vergangenen Wochen Tribut: Sie büßten 1,4 Prozent ein.

Im MDax setzte Airbus mit einem Kursplus von mehr als zwei Prozent an den starken Vortag an. Am Donnerstag hatten die Aktien des Flugzeugbauers euphorisch auf die Präzisierung der Produktionspläne für die Zeit nach der Corona-Pandemie reagiert und den höchsten Stand seit März 2020 erreicht.

© dpa-infocom, dpa:210528-99-773319/3