Weiteres Aufwärtspotenzial für den Dax trotz Zinssorgen

Marktexperten sind für die kommenden Handelstage zunächst positiv gestimmt. In der neuen Woche richtet sich die Aufmerksamkeit der Börsianer vor allem auf den Auftritt der Europäischen Zentralbank (EZB). Von ihr wird allerdings weiter kein entscheidender Dämpfer der Geldpolitik erwartet, der die Attraktivität von Aktien schmälern könnte.

Der Dax hatte nach einem zähen Verlauf am Freitag im späten Handel kräftig aufgeholt und einen Rekord aufgestellt. Bei knapp 15.706 Zählern notierte der deutsche Aktienleitindex so hoch wie noch nie, zum Schlussgong stand der Dax knapp darunter mit 0,39 Prozent im Plus bei 15.692,90 Punkten. Rückenwind erhielt der Markt durch den offiziellen Arbeitsmarktbericht aus den USA.

Doch die Anleger sind hin- und hergerissen: Einerseits treibt sie noch immer die Hoffnung auf einen starken Konjunkturaufschwung. Andererseits mündet die derzeit stark anziehende Inflation in Befürchtungen, dass die Notenbanken ihre Zinsen früher anheben könnten als gedacht. Anders als hierzulande hatten die Zinssorgen die Wall Street in der vergangenen Woche belastet.

Vom US-Arbeitsmarkt kamen zuletzt recht widersprüchliche Signale. Nach dem unerwartet starken ADP-Arbeitsmarktbericht aus der Privatwirtschaft zeigten die offiziellen Zahlen am Freitag, dass außerhalb der Landwirschaft weitaus weniger Stellen geschaffen worden waren als von Experten erwartet. Laut den Experten der Helaba dürfte die Diskussion über eine straffere Geldpolitik damit keinen neuen Schub erhalten: «Noch immer ist die Fed ein gutes Stück von der Zielerreichung entfernt und unmittelbare Straffungen der geldpolitischen Zügel wird es nicht geben», hieß es von der Helaba in einem Kommentar.

Die US-Notenbank Fed hat sich bislang überzeugt gezeigt, dass es sich bei dem zuletzt starken Inflationsanstieg um ein vorübergehendes Phänomen handelt. Die Währungshüter hatten daher bekräftigt, die Zinsen noch lange konstant zu halten - also historisch niedrig.

Aus Sicht von Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel, stellt sich angesichts der steigenden Inflationszahlen aber immer mehr die Frage, «ob es sich tatsächlich nur um ein temporäres Strohfeuer handelt». Die Fed werde daher klarstellen müssen, ob sie «tatsächlich so lange expansiv bleiben wird, bis der Arbeitsmarkt das Vollbeschäftigungsniveau erreicht hat.»

Angesichts dieser Diskussion dürften in der kommenden Woche vor allem die US-Verbraucherpreise für Mai (Donnerstag) beachtet werden, die nach Einschätzung der Commerzbank erneut überdurchschnittlich stark gestiegen sein dürften. Die Helaba-Fachleute rechnen aber immerhin mit einer «gewissen Beruhigung» im Vergleich zum April.

Mit Blick auf den EZB-Zinsentscheid ebenfalls am kommenden Donnerstag geht Donner & Reuschel-Chefvolkswirt Mumm allerdings davon aus, dass die Währungshüter der Eurozone zwar adjustierte wirtschaftliche Prognosen veröffentlichen werden, «aber wohl kaum die derzeitige geldpolitische Ausrichtung infrage stellen» dürften. Die Commerzbank rechnet stattdessen sogar erneut mit der Ankündigung massiver Notfall-Anleihenkäufe für das dritte Quartal.

Die Marktbeobachter von Index Radar trauen dem Dax auch in der neuen Woche weiteres Aufwärtspotenzial zu. Anders als zuvor seien nach neuen Rekorden zuletzt Gewinne im wichtigsten deutschen Leitindex nicht schnell wieder mitgenommen worden, sondern hätten sich zuletzt verstärkt bis Handelsschluss gehalten, argumentiert der Chartexperte Andreas Büchler.

Dabei müssen die Anleger in den nächsten Handelstagen zumindest auf Unternehmensseite mit recht wenig kursbewegenden Terminen auskommen. So stehen abseits einer Fülle von Hauptversammlungen am Mittwoch etwa die endgültigen Jahreszahlen der Heidelberger Druck an.

© dpa-infocom, dpa:210604-99-858143/7