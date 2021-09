100. Geburtstag mit Fahrt und Festakt

Die Vorfreude ist groß. Schließlich steht ein ganz besonderer Geburtstag an, für den die Kolpingsfamilie Billerbeck schon eifrig am Planen ist. Im kommenden Jahr feiert der Kolping in der Domstadt sein 100-jähriges Bestehen. „Wir hoffen, dass wir alles so umsetzen können“, sagt Kolping-Teamsprecher Swen Tauber im Hinblick auf die Corona-Pandemie. Viele Ideen haben sie für das Jubiläumsjahr. Gruppensprecher und Vorstandsmitglieder haben sich bereits zu einem Ideentag rund ums Jubiläum getroffen. Sogar ein neues Logo – passend zu dem besonderen Jahr 2022 wurde gestaltet. Einige Veranstaltungen sind schon geplant. Aber alles wollen die Kolpinger zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten. Schließlich soll es auch Überraschungen geben.

Neben den großen Karnevalsveranstaltungen, die am 19. und 20. Februar vorgesehen sind, findet Ende Mai an Christi Himmelfahrt das Jubiläumsschützenfest mit einem Kaiserschießen statt. „Dazu sind alle Schützenvereine aus Billerbeck eingeladen“, berichtet Oberst Tom Rengers. Am Kaiserschießen teilnehmen dürfen aber nur – wie es üblich ist – die Kolping-Könige der vergangenen Jahre.

Höhepunkt des Jubiläumsjahres soll ein Festakt sein, der am 23. Oktober in der Stadtaula vorgesehen ist. Zudem wird zu einer Auszeit der besonderen Art, vorbereitet von Stephan Piegel, Annegret Wenker, Kerstin Vöcker und Fabian Focke, eingeladen. Vom 23. bis zum 25. September 2022 geht es in die Jugendherberge nach Xanten. Die Fahrt dorthin wird mit dem Bus angeboten, aber auch per Fahrrad kann die Anreise erfolgen. Anmeldungen sind ab dem 1. Oktober möglich. Ab 10 Uhr wird die Anmeldung über die Internetseite der Kolpingsfamilie freigeschaltet (www.kolping-billerbeck.app). Die Fahrt wird ausschließlich für Kolpinger angeboten.

Über 600 Mitglieder zählt die Kolpingsfamilie aktuell. Einige von ihnen gehören seit 60 Jahren dazu. „Sie haben damit schon über die Hälfte der Zeit miterlebt“, sagt Lukas Uckelmann von den Kolping-Schützen. „Bei einem Jubiläum treffen sich Vergangenheit und Gegenwart“, betont Propst Hans-Bernd Serries, Präses der Kolpingsfamilie. In den vergangen 100 Jahren hätten sich viele Menschen engagiert, damit der Kolping immer noch lebendig sei. Nun gehe es darum, die nächste Generation mit ins Boot zu holen.

In den vergangenen Kolping-Jahren ist viel erlebt worden. Passend zum Jubiläum hat die Kolpingsfamilie eine Fotoaktion ins Leben gerufen. Zudem soll ein Film mit vielen Bildern und Videos aus den vergangenen 100 Jahren entstehen. Die Kolpinger sind eingeladen, Geschichten aus dem Vereinsleben mit einem Foto oder Video einzureichen. Digitale Bilder können per E-Mail an info@kolping-billerbeck.de gesendet werden, Videos per Whatsapp an Tel. 0152/53167544. Für nicht digitalisierte Fotos kann mit Swen Tauber (Tel. 01723481578) ein Termin vereinbart werden. Auch VHS-Kassetten und Dias werden angenommen, um sie zu digitalisieren.