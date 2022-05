255 Auszeichnungen verliehen

Billerbeck

„Wir sind ja durchaus ein etwas größeres Trüppchen heute“, sagte Moderatorin Kirsten Mews und blickte in die Runde. Kein Wunder, in der Geschwister-Eichenwald-Aula stand die Ehrung der besten Sportler der vergangenen drei Jahre an. 255 Auszeichnungen für die Jahre 2021, 2020 und 2019 wurden verliehen. „Durch Corona hat der Sport sehr gelitten“, so Bürgermeisterin Marion Dirks in ihrer Ansprache. Sei es richtig gewesen, den Sport so einzuschränken, wenn er doch so wichtig für die physische und psychische Gesundheit sei? „Wir haben uns so schnell wie möglich an einem Modellprojekt beteiligt, damit Sport zumindest draußen gemacht wurde“, sagte Marion Dirks, die dann auch das große Geheimnis um die Titelvergabe „Sportlerin und Sportler des Jahres“ lüftete.

Von Julia Walde