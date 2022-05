3549 Billerbecker sind Mitglied in einem Sportverein

(sdi). 3549 Mitglieder verzeichneten die Billerbecker Sportvereine zum 1. Januar 2022. Fast die Hälfte, genauer gesagt 1614, sind im Alter bis 27 Jahre. Das geht aus einer Bestandserhebung hervor, die der Kreissportbund vorgelegt hat. Zusammengefasst sind dabei die Mitgliederzahlen vom DJK-VfL, DLRG, Tennisclub Blau-Weiß Billerbeck, Schachverein Türme sowie der Zucht-, Reit- und Fahrverein Billerbeck. 2021 waren 3612 Billerbecker Mitglied in einem Sportverein. Also 63 mehr im Vergleich zum Anfang dieses Jahres.

„Der Rückgang liegt im Rahmen der ganz üblichen Schwankungen durch Ein- und Austritte und bietet erstmal keinen Anlass zur Sorge“, sagt Jens Wortmann vom Kreissportbund auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Corona-Pandemie dürfte seiner Meinung nach keine große Rolle gespielt haben, denn zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 1. Januar 2022 gebe es einen Unterschied von gerade mal sieben gemeldeten Mitgliedern.

Gemessen an der Zahl der Einwohner waren zum Stichtag 1. Januar 2022 30,8 Prozent der Domstädter Mitglied in einem Sportverein. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 0,4 Prozentpunkte weniger. „Für eine Stadt im ländlichen Raum in der Größe Billerbecks wäre ein Organisationsgrad von mehr als 33 Prozent wünschenswert, ab etwa 35 Prozent würde die Stadt zur landesweiten Spitzengruppe gehören – dafür wäre ein Plus von circa 400 Mitgliedern nötig“, sagt Wortmann. „Beim Organisationsgrad muss man aber auch berücksichtigen, dass dieser schon dadurch gesunken ist, dass die Mitglieder von Schwarz-Weiß Beerlage seit einigen Jahren nicht mehr statistisch in Billerbeck erfasst werden, sondern in Laer, wo der Verein seine Sportanlage hat – gleichwohl sind hier viele Billerbecker*innen Mitglied.“

Wo Wortmann noch Potenzial in Billerbeck sehe? „Während Billerbeck in den Altersgruppen zwischen zehn und 60 Jahren gut dasteht, könnten einerseits im Bereich des Vor- und Grundschulalters noch mehr Kinder erreicht werden – dazu bedarf es aber nicht nur des Engagements der Sportvereine, sondern auch entsprechender Kooperationsprojekte und Unterstützung durch die Schulen und Kitas vor Ort. Andererseits könnten noch mehr Sportangebote gezielt für Senior*innen geschaffen werden. Dazu bedarf es aber entsprechend qualifizierter Übungsleitungen, um altersgerechte Angebote bereitstellen zu können“, so Wortmann. | Kreis Coesfeld