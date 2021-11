40 Geschenke warten hinter Kläppchen

Geschenke über Geschenke stehen mitten in der Münsterstraße. „Wollen Sie damit zu mir?“, fragt eine junge Frau augenzwinkernd, während sie in der Nähe eine Tür aufschließt. Ein Tablet, ein Picknickkorb, eine Ledertasche, ein Fahrradanhänger, ein Staubsauger, eine Kuscheldecke, ein Baustellenradio, jede Menge Gutscheine und ein Backset stehen rund um eine Sitzbank, die kurzerhand zum vorweihnachtlichen Gabentisch umfunktioniert wird. Insgesamt sind es 40 Preise mit einem Gesamtwert von rund 12 000 Euro, die sich hinter den Türchen des Bürgerstiftungs-Adventskalenders verstecken und unter den Kalender-Besitzern ausgelost werden.

4000 Adventskalender hat die Bürgerstiftung drucken lassen. Ab sofort bis einschließlich Freitag (12. 11.) sind Vorbestellungen möglich. Unter anderem bedingt durch die Corona-Pandemie können Vorbestellungen ausschließlich per E-Mail an info@buergerstiftung-billerbeck.de getätigt werden. Maximal können 25 Exemplare auf einmal bestellt werden. Telefonische oder persönliche Vorbestellungen sind aus organisatorischen Gründen nicht möglich, wie der Vorstand der Bürgerstiftung informiert. Die Besteller erhalten zeitnah, aber nicht garantiert am selben Tag eine Bestätigungs-Mail mit der Bankverbindung. Es werden nur Zahlungseingänge bis einschließlich Mittwoch (17. 11.) berücksichtigt. Die vorbestellten und bezahlten Kalender können dann am Freitag (19. 11.) von 14 bis 18 Uhr sowie am Samstag (20. 11.) von 11 bis 14 Uhr am Seiteneingang des „einLadens“ (Hannelore-Stein-Weg) abgeholt werden. Erstmals bietet die Bürgerstiftung an, dass vorbestellte und per Überweisung bezahlte Kalender gegen Mehrkosten von zwei Euro pro Bestellung per Post zugeschickt werden. Ab Montag (22. 11.) ist der Adventskalender an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Bahnhof, Rathaus, Getränke Ellinghaus, Volksbank Baumberge und Sparkasse Westmünsterland.

Der Preis pro Kalender beläuft sich auf fünf Euro. Der Erlös kommt Projekten der Bürgerstiftung in der „Perle der Baumberge“ zugute. Die Gewinne, die sich hinter jedem Kläppchen des Adventskalenders befinden, sind durch 55 Billerbecker Sponsoren ermöglicht worden. Mit einer einzigen Ausnahme sind alle Preise in Billerbeck eingekauft worden, wie die Bürgerstiftung berichtet. Dadurch sollen die Billerbecker Geschäfte unterstützt werden und „wir wollen Menschen dazu anregen, Einkäufe, nicht nur Weihnachtsgeschenke, möglichst vor Ort und in der Region zu tätigen“, so der Vorstand.

Jeder Kalender ist mit einer Nummer versehen. Unter notarieller Aufsicht werden die Gewinnnummern gezogen und regelmäßig in unserer Zeitung und auf der Internetseite der Bürgerstiftung veröffentlicht. Derjenige, der den Kalender mit der ausgelosten Nummer besitzt und vorlegt, erhält den jeweiligen Tagespreis. Die Gewinner können sich telefonisch oder per E-Mail bei der Bürgerstiftung melden. Telefonnummer und Mail-Adresse sind auf der Kalenderrückseite abgedruckt. Die Gewinnübergabe findet an folgenden Tagen jeweils um 16 Uhr am Seiteneingang des „einLadens“ statt: 3. Dezember (Freitag), 10. Dezember (Freitag), 17. Dezember (Freitag) und 27. Dezember (Montag). www.buergerstiftung-billerbeck.de