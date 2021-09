4500 Frühschwimmer gezählt

Die Freibad-Saison ist beendet – auch für die Frühschwimmer des Fördervereins, die in den vergangenen Monaten immer dann ihre Bahnen gezogen haben, wenn viele andere noch seelenruhig in ihren Betten schlummerten. Etwa 4500 wurden seit Mai gezählt. „Das ist eine tolle Zahl“, so Norbert Suchanek, Vorsitzender des Fördervereins Freibad. Es sei eine positive Zahl – und das ohne Zwischenfälle, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Die Freibad-Saison ist beendet – auch für die Frühschwimmer des Fördervereins, die in den vergangenen Monaten immer dann ihre Bahnen gezogen haben, wenn viele andere noch seelenruhig in ihren Betten schlummerten.

Der Förderverein startete mit Beginn der Freibad-Saison im Mai im Rahmen des Projektes „Modellregion“ mit einigen Auflagen und Einschränkungen. So begann das Frühschwimmen früh morgens mit Schutzmaske, vorzeigen eines negativen Corona-Schnelltests und dem Einchecken per Luca-App. Für alle Frühschwimmer sei dies eine Bedingung gewesen, um ins Wasser zu kommen. Alle Mitglieder des Fördervereins seien sich laut Mitteilung einig gewesen, dass die Maßnahmen zum Schutz aller notwendig gewesen seien. Es habe keine Probleme bei der Umsetzung gegeben, wie Suchanek berichtete. Einziges Manko seien die gesperrten Duschen gewesen. Ende Mai wurden die Maßnahmen gelockert. Beim Frühschwimmen habe ein reges Kommen und Gehen geherrscht. Jeder Schwimmer habe seine Zeit und Strecke selbst regulieren können, einen Massenansturm auf die Bahnen habe es nicht gegeben, wie es heißt.

Profitiert habe der Förderverein durch das Modellprojekt, mit dem das Billerbecker Freibad zum ersten in NRW gehörte, dass öffnen durfte. Viele Anfragen bezüglich einer Mitgliedschaft im Förderverein habe es dadurch gegeben, wie Suchanek informiert. „Das war ein richtiger Telefonrun“, so der Vorsitzende. 45 neue Mitglieder hat der Förderverein gewonnen. Insgesamt sind es knapp 700 Mitglieder, die der Verein zählt.

7 Die Mitgliederversammlung des Fördervereins Freibad findet am 5. November (Freitag) ab 19.30 Uhr in der Alten Landwirtschaftsschule statt. An diesem Abend steht die pandemiebedingt verschobene Wahl des Vorstands an. Eingeladen sind alle Mitglieder des Fördervereins und Interessierte. Es gilt an diesem Abend die aktuelle Corona-Schutzverordnung.