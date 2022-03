50 Prozent äußern Bereitschaft

111 Personen haben bislang an der Umfrage der Stadt Billerbeck zu Coworking-Spaces teilgenommen. Ein dreistelliges Ergebnis bei der Teilnehmerzahl habe man sich im Vorfeld gewünscht. „An diesem Punkt sind wir jetzt“, so Axel Kuhlmann. Man sei zufrieden, aber es dürften gerne noch mehr werden, wie der Wirtschaftsförderer der Stadt Billerbeck sagt.

Eine Woche lang können sich Bürger noch an der Umfrage beteiligen, durch die der Bedarf nach einem Ort, an dem sich Berufstätige aus unterschiedlichen Arbeitswelten und Unternehmen Arbeitsplätze teilen und diese anmieten, abgeklärt werden soll. Am 10. März (Donnerstag) endet die Umfrage, die die Stadt zusammen mit dem Citymanagement initiiert hat.

Eine detaillierte inhaltliche Auswertung der bisherigen Umfrage-Ergebnisse gebe es laut Kuhlmann zwar noch nicht, aber schon ein paar Feststellungen. Mehr als 50 Prozent der Teilnehmenden geben die grundsätzliche Bereitschaft, in einem Coworking-Space zu arbeiten, mit „hoch“ oder „sehr hoch“ an, wie Kuhlmann informiert. Auch die Annahme, dass Billerbeck eine Auspendlerstadt sei, sei bestätigt worden, so der Wirtschaftsförderer. Allein ein Drittel habe angegeben, dass der Arbeitsplatz in Münster sei. 65 Prozent der Teilnehmenden hätten zudem angegeben, dass sie zu ihrem Arbeitsplatz mehr als 20 Kilometer zurücklegen müssen. 78 Prozent davon würden für den Arbeitsweg das Auto nehmen. „Das ist unsere potenzielle Zielgruppe“, sagt Kuhlmann. Denn ein Ziel eines sogenannten Coworking-Spaces sei es auch, dass Pendlerfahrten vermieden werden – unter anderem auch im Rahmen des Klimaschutzes. 16 Prozent der bisherigen Umfrage-Teilnehmenden hätten angegeben, dass sie schon einmal ein Coworking-Space genutzt haben und über 90 Prozent hätten Erfahrungen mit Homeoffice gemacht. „So bekommt man schon einmal einen ersten Einblick. Wir gucken mit Spannung auf die Ergebnisse“, so Kuhlmann.

Für eine mögliche Errichtung eines Coworking-Spaces in Billerbeck möchte die Stadtverwaltung zunächst klären, ob es überhaupt eine Nachfrage gibt. Die Ergebnisse der Umfrage sollen auch in den politischen Gremien präsentiert und diskutiert werden. Gebe es Bedarf, müsse zusammen mit der Politik darüber gesprochen werden, welche Rolle die Stadt bei der Einrichtung eines solchen Coworking-Spaces spiele, ob beispielsweise etwas investiert werden solle, um das Projekt anzustoßen. Wer an der Umfrage noch teilnehmen möchte, kann den folgenden Link nutzen: | www.billerbeck.de/coworking