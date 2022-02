55 Billerbecker wollen zur Gesamtschule

Das vorgezogene Anmeldeverfahren für den zukünftigen fünften Jahrgang an der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) wurde abgeschlossen. „Die Eltern waren fantastisch vorbereitet, hatten alle Papiere dabei, waren geimpft oder getestet und mussten kaum warten“, zeigte sich Schulleiter Dr. Torsten Habbel zufrieden mit dem Ablauf der Woche. „Wie üblich richten wir in Havixbeck vier und in Billerbeck zwei Eingangsklassen ein. Die Bläserklasse am Standort Havixbeck erfreut sich bleibender Beliebtheit“, wird er in der Pressemitteilung der Schule zitiert.

Wie viele Anmeldungen es genau gab, teilten Schule und Schulträger auch auf Nachfrage nicht mit. Insgesamt hat es aber wohl erneut mehr Anmeldungen gegeben, als freie Plätze (174) zur Verfügung stehen. Mitgeteilt wurden die absoluten und relativen Zahlen für die Kommunen Havixbeck und Billerbeck. Aus Haxixbeck sind demnach 41 Schüler für die AFG angemeldet. Das entspricht 53 Prozent der diesjährigen Viertklässler. Aus Billerbeck gab es 55 Anmeldungen. Das entspricht 56 Prozent der dortigen Viertklässler.

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren sei die Anmeldezahl insgesamt jedoch etwas geringer ausgefallen, heißt es von Seiten der Schule. Das liege zum einen an den bis zu 25 Prozent kleineren vierten Klassen im Einzugsgebiet, zum anderen würden die Auswirkungen der Corona-Pandemie auch hier spürbar: „Es gab keinen Tag der offenen Tür. Damit fehlt zum zweiten Mal in Folge den zukünftigen Schülern die Möglichkeit, uns kennen zu lernen. Das bedauere ich sehr“, so Dr. Torsten Habbel. Außerdem gibt der Schulleiter zu bedenken, dass die jahrelange Diskussion um eine mögliche Gesamtschule in Münster-Roxel „den Schulstandorten Havixbeck und Billerbeck nicht gutgetan habe.“

Für die gymnasiale Oberstufe haben sich dennoch vergleichbar viele Schüler wie sonst auch gemeldet. Allerdings konnten sie sich noch nicht persönlich anmelden, da die Oberstufenleiterin Jeanette Reineke erkrankt sei. „Hier besteht jedoch kein Zeitdruck. Die Anmeldegespräche werden zeitnah nachgeholt, wir sind mit den interessierten Schülern in gutem Kontakt“, so Habbel. Der Zuspruch aus dem Einzugsbereich der Gesamtschule bleibe groß, heißt es in der Pressemitteilung. Während aus Havixbeck wie aus Billerbeck mehr als 50 Prozent der Viertklässler angemeldet wurden, überstiegen die Anmeldezahlen aus dem münsteraner Westen eine Klassengröße. Und auch aus den Umlandgemeinden wie Nottuln, Senden, Altenberge, Laer oder Rosendahl würden Schüler zur AFG wechseln. Ein Viertel aller angemeldeten Kinder hätten bereits ältere Geschwister an der Schule, „ein Zeichen des guten Vertrauens unserer Eltern“, so der Schulleiter. Die Leistungsheterogenität bleibe – wie in den Vorjahren – stabil: Zweidrittel aller angemeldeten Schüler hätten einen Notendurchschnitt zwischen 1,0 und 2,75.

Nun sichten Schulleiter Dr. Torsten Habbel und Abteilungsleiterin Vera Thomas die Anmeldungen für die Jahrgangsstufe 5 und sortieren sie nach den Kriterien, die das Schulgesetz vorgibt. „Bis kommenden Mittwoch werden wir alle Eltern über das Ergebnis informieren“, sichert Habbel zu.