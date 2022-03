73-jährige Senioren wird vermisst

Billerbeck

Die Polizei bittet um Hinweise bei der Suche nach einer 73-jährigen Seniorin. Die Frau wird seit vergangenen Dienstag vermisst. Sie verließ zu Fuß eine Wohngruppe in Billerbeck an der Straße „An der Kolvenburg“, wie die Polizei am Mittwoch informiert. Sie war erst am vergangenen Montag eingezogen, hat eine beginnende Demenz und ist weitestgehend orientierungslos, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Sie benötigt keine Medikamente und hat kein Mobiltelefon bei sich. Bis zum 10. März wohnte sie in Freilassing/Bayern. Letztmalig wurde sie im Bereich des Billerbecker Bahnhofs gesehen.