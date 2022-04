75 Osterfeuer bei der Stadt angemeldet

75 Osterfeuer sind bei der Stadt Billerbeck angemeldet worden, wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage unserer Zeitung informiert. Seit vielen Jahren bietet die Stadt Billerbeck auch ein zentrales Osterfeuer an, damit eben nicht so viele andere Brauchtumsfeuer stattfinden.

Bei 75 angemeldeten Osterfeuern werde die Feinstaubbelastung in der Stadt erheblich steigen, heißt es seitens der Stadtverwaltung, die an die Bürger appelliert, sich gut zu überlegen, ob nicht auf das einzelne Feuer verzichtet und dafür das zentrale Osterfeuer besucht werden könne. Wichtig sei bei allen Feuern zudem, den Holzhaufen zum Schutz der Tiere umzuschichten, damit Igel, Hasen, Kaninchen und andere Kleintiere sowie brütende Vögel rechtzeitig flüchten können.

Organisiert wird das zentrale Osterfeuer der Stadt dieses Mal von der Kolpingsfamilie Billerbeck. Es findet an Ostersonntag (17. 4.) am Sportzentrum „Helker Berg“ statt und wird von Bürgermeisterin Marion Dirks und Propst Hans-Bernd Serries um 19 Uhr entzündet. Alle Interessierten sind willkommen. Am morgigen Samstag kann für das Feuer von 9 bis 13 Uhr Grünschnitt abgegeben werden. Mitglieder des Kolpings sind vor Ort und nehmen es entgegen.

Auch die Landjugend lädt zu einem Osterfeuer an Ostersonntag (17. 4.) ein. Das Feuer wird um 19 Uhr in Hamern gegenüber der Reithalle entzündet. Alle Mitglieder und Interessenten sind eingeladen.