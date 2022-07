80 Anmeldungen binnen 24 Stunden

80 Anmeldungen innerhalb von 24 Stunden – „das hat mich überrascht“, sagt Bernd Kösters vom Organisationsteam des „Baumberger Marsches“. Und das mehr als positiv. Seit dieser Woche sind die Tickets für die zweite Auflage der Langstreckenwanderung, die im kommenden Jahr am 24. Juni (Samstag) stattfinden soll, freigeschaltet „Es hat sich sogar jemand aus Bernau in Brandenburg angemeldet“, berichtet Kösters. 104 Anmeldungen gibt es bislang.

Tickets für „Baumberger Marsch“ in 2023 freigeschaltet

Obwohl der „Baumberger Marsch“ gerade erst seine Premiere gefeiert hat, laufen die Planungen für die zweite Auflage bereits. Anders als in diesem Jahr werden 2023 zwei Strecken angeboten. Eine lange mit rund 42 Kilometern sowie eine kürzere und leichtere mit einer Länge von 26 Kilometern quer durch die Baumberge. Acht Teilnehmer haben sich für die kleine Runde entschieden, alle anderen für die lange, wie Kösters berichtet. Der Start- und Zielbereich befindet sich erneut im Sportpark Billerbeck. „Die Strecke haben wir aber etwas verändert. Am Anfang geht es mehr durch Billerbeck“, erzählt Kösters. Etwa 800 Starterplätze werden im kommenden Jahr beim „Baumberger Marsch“ angeboten. Wer mitlaufen möchte, kann sich ein Ticket über die Internetseite des Marsches buchen. Die Kosten für die kleine 26-Kilometer-Runde belaufen sich auf 34 Euro, für die große 42-Kilometer-Route auf 43 Euro. Der Marsch wird ehrenamtlich von Matthias Rosenbaum, Dieter Reers, Rene Landvoigt, Bernd Kösters und Marco Lennertz organisiert.

Und auch ein Termin für den ersten Probemarsch steht fest: Er soll am 21. August (Sonntag) stattfinden. Anvisiert ist eine Route auf Coesfelder Gebiet. „Der genaue Verlauf und die Länge der Strecke stehen noch nicht fest“, informiert Kösters. „Für den Anfang wird es aber eine leichtere, flache sein, damit auch Neueinsteiger mitmachen können.“ Im Rahmen der Sportwoche in Holthausen im kommenden Jahr wird am 29. Juli ein Sondermarsch veranstaltet. | www.baumbergermarsch.de