800 Kilometer lächelnd unterwegs

24 Menschen haben ihr Interesse, sich als ehrenamtliche Piloten zu engagieren, bekundet. 14 Piloten sind bereits eingewiesen worden und im Einsatz. Sie fahren die Passagiere zu ihrem Lieblingsort, zum alten Wohnhaus, an der Berkel entlang oder rund um Billerbeck. Dabei werden Pläuschen gehalten oder in Erinnerungen geschwelgt. Es sind gemütliche Ausflüge, keine Taxifahrten zum Einkaufen oder zum Friseur. Walter Bücker ist einer der Piloten. „Die Fahrten sind sehr entspannend“, erzählt er.

Die erste Fahrrad-Rikscha ist in Kooperation und mit Unterstützung der Bürgerstiftung, der Sparkassenstiftung, dem Seniorenstift Baumberge und dem Ludgerus-Stift im vergangenen April angeschafft worden. Eine zweite Rikscha, finanziert durch Mittel der KJFH und des Leader-Förderprogramms, ist seit vergangenem Juli im Einsatz. Für die Finanzierung der laufenden Kosten ist die KJFH auf Spenden angewiesen.

An vier Nachmittagen in der Woche stehen die Rikschas den beiden Billerbecker Senioreneinrichtungen zur Verfügung. „Wir sind dankbar für das Angebot“, sagt Alexander Büscher (Seniorenstift Baumberge). Dadurch werde die Teilhabe von Senioren an der Gemeinschaft weiter gefördert. „Das kommt super an und ist eine tolle Sache“, findet auch Romano Catanzariti (Ludgerus-Stift). „Man sieht die Freude in den Gesichtern der Mitfahrer.“ Neben den beiden großen Senioreneinrichtungen sei die KJFH nun auch im Gespräch mit den Billerbecker Tagespflegeeinrichtungen, wie Althoff informiert. Aber auch alle anderen interessierten Billerbecker können eine Rikscha-Fahrt ordern. Alles ist kostenlos und ehrenamtlich. Gebucht werden kann die Fahrt bei Ludger Althoff (KJFH) unter Tel. 0171/3854985 oder Tel. 02543/2399296 sowie per E-Mail an ludger.althoff@ t-online.de. Sogar Geschenkgutscheine sind erhältlich.

Zum Unterstellen der beiden dreirädigen Gefährte hat die Stadt Billerbeck eine Garage zur Verfügung gestellt. „Es ist ein gutes Angebot, das den Bürgerbus ergänzt und nachhaltig ist“, so Birgitt Nachbar (Stadt Billerbeck). „Da kann man nur die Daumen drücken, dass es weiterläuft.“ Nun geht es aber erst einmal in die Winterpause. Sobald es wieder wärmer wird, werden die Rikschas wieder aus der Garage geholt und startklar gemacht, wie Althoff sagt.