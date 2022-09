Abenteuer auf der Insel Titiwu

„Unsere schöne, moderne Theaterfassung zeichnet die Figuren der Geschichte prima nach“, freut sich Christian Alexander (Geschäftsführer Kultur) und erklärt, „wir haben mit Lynn Albert und Theresa Büscher dieses Mal ein sehr junges Regieteam, das zusammen aber fast vierzig Jahre Bühnenarbeit vorweisen kann“.

Regisseurin Lynn Albert schmunzelt, „das Urmel wurde 1997 zum letzten Mal hier gespielt, da wurde ich geboren“. 2003 hat sie als Spielerin an der Bühne angefangen und 2018 beschlossen, mit dem Studium der Theaterpädagogik ihr Hobby zum Beruf zu machen. Jetzt fehlt nur noch die Bachelorarbeit. 2021 haben sie und sieben andere als Kollektiv auf der Freilichtbühne Coesfeld in Eigenregie mit großem Erfolg die Komödie „Acht Frauen“ auf die Bühne gebracht. Beste Bedingungen also, um jetzt dem „Urmeli“ ihren Stempel aufzudrücken. „Ich bin ziemlich aufgeregt, vielleicht auch, weil es meine Heimatbühne ist und ich so viele Leute kenne“, lacht Albert, bevor sie allen Anwesenden den Inhalt des Stücks vor Augen führt.

Es geht auf die Insel Titiwu, wo Professor Tibatong einigen Tieren das Sprechen beibringt. Eines Tages wird ein Eisberg angeschwemmt mit einem großen Ei, aus dem zur Begeisterung des Professors ein echtes Urmel schlüpft. Albert erinnert an viele witzige Details und Abenteuer, wie die Schlaftonne des Hausschweins Mama Wutz, das Lachgas in einer Höhle oder die lustigen Sprachfehler der Tiere. Nur gut, dass mit Regieassistentin Theresa Büscher eine Logopädin mit an Bord ist. Ihr eigentlicher Job ist es ja, Sprachfehler zu verbessern, hier darf sie mal Sprachfehler einstudieren. Bevor Interessenten sich für eine Rolle bewerben können, stellt die Regisseurin von allen Figuren ein kurzes Rollenprofil vor. So soll der Professor Habakuk Tibatong, ein sehr impulsiver und etwas verpeilter Mensch von einem Erwachsenen gespielt werden, ebenso die Schweinedame Wutz, die in einer Schlummertonne wohnt, einen Putzfimmel hat und sehr energisch ist. Bei Wawa, dem coolen Waran, der in einer riesigen Muschel wohnt, Ping Pinguin, dem naiven Sonnenschein des Buches, der auf die „Mupfel“ sehr neidisch ist, oder dem Schuhschnabel Schusch, der Adleraugen hat und Bruchlandungen liebt, können sich alle Altersklassen bewerben. Insgesamt sind elf Rollen zu vergeben, es ist also ein relativ kleines Ensemble, was aber mit Corona im Hintergrund auch so gewollt ist. Am Ende gibt es noch viele Details zu Workshops für die Rollenvergabe, Probenterminen oder der Premierenwoche. Am 19. September wird es ernst – dann gehen die Proben los, damit am 3. Dezember alle für die Premiere bestens gerüstet sind. Wer Interesse am Bühnenbau oder an der Kostümschneiderei hat, ist übrigens jederzeit als Unterstützung willkommen.