Ablenkung beim Tischtennis-Training

Billerbeck

Seit Mai nimmt eine kleine Gruppe von ukrainischen Geflüchteten als Gäste am Training der Tischtennisabteilung des DJK-VfL teil. Die Spielerinnen und Spieler und die Verantwortlichen der Tischtennis-Abteilung halten dies für eine sinnvolle Maßnahme, nicht nur, um den Geflüchteten eine Ablenkung von der bedrückenden Situation in der Heimat zu bieten, sondern auch, um Sozialkontakte herzustellen und ihre Integration in Billerbeck zu unterstützen, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Tischtennisabteilung und der Bürgerstiftung Billerbeck heißt.