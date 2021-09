Alle Rennen führen durch die Stadt

Billerbeck

(ude). Die Absperrgitter fehlen noch, aber Paul Klein-Reesink (Stadt) hat schon andere Materialien für den Einsatz am 3. Oktober bekommen. Schilder und Helferausweise gehören dazu. Nach einer coronabedingten Pause rollt in diesem Jahr am Feiertag (Sonntag) wieder der Sparkassen Giro durchs Münsterland. Noch immer soll es mit Blick auf Corona nicht das ganz große Event mit Zuschauermassen werden, aber die Rennen der Jedermänner und Profis laufen wie gewohnt und führen auf unterschiedlichen Strecken durch Billerbeck und um die Stadt herum. Fast alle Außenbereiche sind betroffen und eine Strecke im Stadtgebiet wird von allen Sportlern befahren. Das macht Sperrungen in der Stadt ebenso wie auf den Routen in der Region erforderlich, informiert die Stadt in einer Pressemitteilung. Die Sperrungen werden über den Tag verteilt von circa 8 bis 15.30 Uhr erfolgen.