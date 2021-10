Alles Apfel: Kuchen, Crumble und Salat

Bratäpfel, Apfelsalat, Apfelcrumble, Apfelmus, Apfelstrudel, Apfelkuchen, Apfelchutney – schon beim Lesen dieser Zeilen dürfte vielen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Diese und weitere Köstlichkeiten rund um das herbstliche Obst dürfen in kleinen Häppchen vernascht werden bei der Apfelverkostung, die am Sonntag (31. 10.) in der OGS angeboten wird. Und das Beste: Echte Profiköche werden ihre Apfelideen in Gaumenkitzler umsetzen. Zuschauen ist erwünscht.

Köche und KJFH bereiten für eine Verkostung am Sonntag in der OGS fruchtige Häppchen vor

Die Verkostung ist zugleich offizieller Abschluss der Aktion „Blaues Band“, mit der die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (KJFH) in Kooperation mit der Stadt Obstbäume auf städtischem Grund zum Abernten freigegeben hatte. Bäume, die mit einem entsprechenden Stoffstreifen gekennzeichnet waren, durften von jedem, der Lust hatte, geplündert werden. Apfelpflücker bot die KJFH ebenso an wie im Anschluss an die Ernte Geräte zum Beispiel zum Schneiden und Trocknen von Apfelscheiben. „Viele Billerbecker haben die Aktion genutzt und dazu beigetragen, dass die Früchte nicht am Baum vergammeln“, sagt Ludger Althoff, der mit seinen Mitstreitern von der KJFH grob geschätzt 800 Stämme mit Bändern markiert hat – fast ausschließlich Apfelbäume, wenn man von ein paar Walnussbäumen absieht.

Viele Menschen fragen sich, was sie mit den diversen Sorten in der Küche zaubern können. Da kommen die Profis ins Spiel. Die Billerbeckerin Katharina Koch, die bei Austrup Wild und Geflügel in Nottuln tätig und gelernte Köchin ist, hat einige bekannte Kollegen angesprochen und eine illustre Runde zusammengestellt. Die leckeren Kleinigkeiten vorbereiten werden mit ihr Tobias Borcharding (Küchenchef im Restaurant Borcharding in Rheine-Mesum), Jens Koch (ebenfalls Restaurant Borcharding), Britta Günther und Timo Friedrich (beide Gasthof Kruse in Nottuln). Im Dutch Oven draußen werden Bratäpfel gebrutzelt, die KJFH backt Flammkuchen.

„Die Verkostung ist als bloßes Tasting gedacht“, stellt Ludger Althoff klar, dass es keine großen Portionen und keine gedeckten Tische geben wird. Im Stehen ein wenig Naschen und sich inspirieren lassen – das ist das Konzept für den Nachmittag. Die Rezepte liegen aus. Schließlich sollen die Probierhäppchen die Lust aufs Selbermachen wecken.

7 Sonntag (31. 10.), 14 bis 17 Uhr (wenn die Tabletts leer sind, ist eher Schluss), OGS (Zum Alten Hof 1); 3G-Regel; die Verkostung ist kostenlos, um Spenden für die Köche wird gebeten.