Alles nur wegen Helene Fischer

billerbeck

„Wir werden nie müde zu erzählen, warum wir das machen“, fängt Mr. Heavysaurus an zu erzählen. Der Dino steht auf der Bühne. Vor ihm zahlreiche Kinder, die gebannt lauschen. Nach über einer Stunde, in der schon mit den Kindern gerockt wurde, wendet sich der Frontmann der Kinder-Metal-Band an die Eltern: „Wir machen das, weil wir nicht wollen, dass eure Kinder Helene Fischer hören.“ Lautes Gejubel ist aus der Elternfraktion zu hören. „Stattdessen“, setzt der Dino wieder an, „wollen wir, dass eure Kinder so in zehn Jahren zu euch kommen und sagen: Papa, ich brauche mal 1000 Euro, ich will nach Wacken.“ Und da das Ganze noch zehn bis fünfzehn Jahre Zeit hat, bis Papa das Geld locker machen darf, wird auch diese Aussage mit Jubeln quittiert.

Von Julia Walde