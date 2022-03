Auch alte Feuerwehr wird Unterkunft

Billerbeck

Der Kreis Coesfeld und damit auch die Stadt Billerbeck bereiten sich darauf vor, dass Menschen vor dem Krieg in der Ukraine fliehen und hier Schutz suchen. Es wird damit gerechnet, dass sich vor allem Frauen und Kinder auf den Weg machen, um in Sicherheit zu sein, wie die Stadt Billerbeck in einer Pressemitteilung schreibt. Daher werde jetzt in Billerbeck dringend Wohnraum benötigt. Wer in seinem Haus noch freie Räume hat, oder sogar über eine Einliegerwohnung verfügt, die eigentlich nicht mehr vermietet werden soll, ist aufgerufen, sich bei der Stadt Billerbeck unter der Mailadresse ukraine@billerbeck.de zu melden. Neben dem Namen und der Adresse ist eine kurze Beschreibung erforderlich, so die Stadt. Wie viele Zimmer in welcher Größe stehen zur Verfügung? Liegen sie im Erdgeschoss oder Obergeschoss? Gibt es Familienanschluss oder alternativ eine Kochgelegenheit und ein Badezimmer? Für die Stadt Billerbeck sei es wichtig, bereits jetzt einen Überblick zu haben, welche Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, bevor die ersten geflüchteten Menschen ankommen, wie es in der Mitteilung weiter heißt. „Wir müssen jetzt kurzfristig den Menschen helfen, sie sind auf unsere Gastfreundschaft angewiesen“, betont Bürgermeisterin Marion Dirks. „Ich bin sicher, dass es ungenutzten Wohnraum gibt, der zwar nicht oder nicht mehr vermietet werden soll, der sich aber gut für eine kurzfristige Beherbergung der geflüchteten Menschen aus der Ukraine eignet.“ Parallel bereitet die Stadt auch das alte Feuerwehrgerätehaus für die Unterbringung von geflüchteten Menschen vor.