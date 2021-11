Auf der Spinne ist der beste Platz

BilLerbeck

Die jungen Frauen sind mutig. Ruckzuck klettern sie die so genannte Spinne auf dem neuen Spielplatz hinauf und strecken fürs Pressefoto den Daumen in die Höhe. Sie freuen sich. Schließlich haben sie sich dafür eingesetzt, dass am Helker Berg neben dem Rasenplatz und der Tartanbahn ein Kinderspielplatz entstanden ist, der nun ganz offiziell in Betrieb genommen wurde. Rutsche, Schaukel und weitere Klettergerüste sollen vor allem eins garantieren: dass auch kleine Kinder sich gut beschäftigen können und Spaß haben, wenn größere Geschwister kicken oder Mütter und Väter auf der Bahn ihre Runden laufen wollen.

Von Ulrike Deusch