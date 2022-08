Auf pflanzlicher Entdeckungstour

Norbert Michael hat ihn schon von Weitem erspäht. „Hier haben wir noch eine Entdeckung“, sagt er und holt eine besondere Pflanze hervor, die direkt am Berkelspaziergang wächst. Eine wilde Hopfenart, „die sich auch zum Bierbrauen oder für Tee eignet“, erklärt er. Die Blätter können aber auch in einem Kräuterkissen zum Einsatz kommen. „Das soll beim Einschlafen helfen“, so der Experte. Liz, Jil und Helena, Schülerinnen der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG), sind verblüfft. Nicht nur, weil Hopfen am Seitenweg zu finden ist, sondern weil überall hier und da Besonderes wächst und gedeiht und nicht immer auf den ersten Blick wertvoll erscheint, sondern eher wie Unkraut aussieht. „Man muss sich drauf einlassen“, sagt Helena. Denn viele der unscheinbaren Pflanzen haben viel zu bieten.

Kräutern und anderen Pflanzen auf der Spur: Der Billerbecker Norbert Michael zeigt Schülerinnen der Anne-Frank-Gesamtschule alles, was am Wegesrand wächst – so wie diese wilde Hopfenart.

Zusammen mit Lehrerin Jutta Kreimer-Bleek, Helen Müller vom Institut für Geoinformatik (Ifgi) der Universität Münster und dem Pflanzen- und Kräuterexperten Norbert Michael sind die Schülerinnen entlang der Berkel in Billerbeck unterwegs und nehmen die dortige Pflanzenwelt ganz genau unter die Lupe. Im Rahmen der Projektwoche, die aktuell an der Gesamtschule stattfindet, beschäftigen sich die Schüler der Jahrgangsstufe 12 ausführlich mit dem Thema Nachhaltigkeit. Daten rund um Nachhaltigkeit in Billerbeck werden erhoben, Messgeräte gebaut, die Aussagen über die Luftqualität in der Domstadt möglich machen, und auch webbasierte Karten erstellt. Aber auch eine App rund um die Pflanzenwelt wird gestaltet, Kräuter systematisch bestimmt und in der App für alle Interessierten mit vielen Informationen hinterlegt.

So wie allerlei Wissenswertes über das große Weidenröschen, das Norbert Michael entdeckt und den Schülerinnen zeigt. „Zum Essen ist das nicht so toll“, weiß der Experte. Aber in Osteuropa und Russland sei die Pflanze für Tee sehr beliebt und als Ivan-Tee bekannt. „Das ist dort ein beliebter Schwarztee-Ersatz, der um die Ecke wächst.“ Liz, Jil und Helena machen sich eifrig Notizen und halten die unterschiedlichen Pflanzen, die sie entdecken, auf Fotos und auch deren Standorte fest.

All diese Infos sollen Interessierte künftig in der App „GeoGami“ finden, die vom Ifgi bereits vor ein paar Jahren entwickelt wurde und mit der kartenbasierte Spiele gestaltet werden können. Zum Einsatz kommt die App vor allem an Bildungseinrichtungen, wie Helen Müller berichtet. Interessierte sollen sich künftig in Billerbeck per App auf einen Nachhaltigkeitspfad begeben können und Wissenswertes rund um Kräuter und andere Pflanzen, deren Nutzen und Anwendungsbereiche erfahren. Überlegungen, auch Rezepte mit zu veröffentlichen, gebe es auch schon, so Helen Müller. Eine weitere Gruppe markiert die Standorte von Obstbäumen im Billerbecker Stadtgebiet, die künftig ebenfalls per App einfach zu finden sein sollen.

Nur ein paar Meter vom großen Weidenröschen entfernt wächst Springkraut. Dessen lateinischer Name „heißt auf Deutsch übersetzt Ungeduld“. Das Springkraut sei ein sogenannter Neophyt, also keine heimische Pflanzenart. Bei Naturschützern sei das Springkraut nicht sehr beliebt, so Michael. Es breite sich vor allem an Bachläufen aus und löse eher das Ufer als es zu befestigen. „Imker hingegen finden die Pflanze super toll“, erzählt der Experte. Sie blühe in einer Zeit, in der es für Bienen nicht mehr viel an Nahrung gebe.

Und was ist das? „Potentilla anserina“, sagt Norbert Michael. Gänsefingerkraut, eine wirksamse Heilpflanze bei Krämpfen während der Menstruation. Auch Beinwell ist als Heilpflanze bekannt. Extrakte aus den Wurzeln kommen in Salben zum Einsatz, sie sind entzündungshemmend und schmerzlindernd.

Bis kommenden Freitag soll der digitale Nachhaltigkeitspfad fertig sein – passend zur Eröffnung des Nachhaltigkeitszentrums im „einLaden“. Die Gesamtschüler werden dort ihre Ergebnisse präsentieren und die App vorstellen. Alle Interessierten sind dazu willkommen. Los geht es um 16 Uhr.