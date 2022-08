Auf Planungsspaziergang gehen

Billerbeck

Die Stadt Billerbeck nimmt den Fußverkehr unter die Lupe. Die Stadt hat eine Teilnahme an den Fußverkehrs-Checks des Landes NRW gewonnen und nach einem Auftaktworkshop wird es nun konkret: die Begehungen stehen an. Dazu sind die Bürger zu zwei Planungsrundgängen in der Innenstadt und in angrenzenden Altbaugebieten eingeladen. Gemeinsam mit Vertretern der Verwaltung soll die Situation der zu Fuß Gehenden vor Ort betrachtet werden wie es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung heißt. Der erste Planungsspaziergang ist am Montag (22. 8.) und startet um 17 Uhr am Markt. Über die Schmiedestraße und Darfelder Straße verläuft die Route weiter durch das Altbaugebiet nördlich der Innenstadt und über die Ludgeristraße und Schulstraße zurück zum Dom. Die zweite Begehung findet am Mittwoch (7. 9.) um 17 Uhr statt, Treffpunkt ist der Johannis-Kirchplatz. Über den Wall und die Münsterstraße führt die Route in das östliche Altbaugebiet und zurück über die Rathausstraße, wo sie am Rathaus endet.