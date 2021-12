Aus Straßenatlas wird prächtiger Stern

Die Handgriffe sitzen. Einer nach dem andren. Ruhig und gelassen faltet Pater Kilian die vier gleich langen roten Papierstreifen. „Man muss konzentriert bleiben, aber ich kann mich dabei unterhalten. Das ist gar kein Problem“, sagt der Benediktiner, der unzählige Weihnachtssterne aus Papier bastelt. In den unterschiedlichsten Größen und in den verschiedensten Farben. Nur wenige Meter von ihm entfernt reihen sich die Körbe aneinander – prall gefüllt mit Sternen in Rot, Blau, Orange, Gelb, Beige, Weiß, Gold, Silber und Grün. „Ein paar Tausend sind es geworden“, erzählt der Mönch aus Gerleve und berichtet, dass er dieses Jahr durch einen bei einem Fahrradsturz zugezogenen Trümmerbruch mehr Zeit als sonst für die Bastelei hatte. „Die Feinmotorik dadurch wieder zu trainieren, war gut“, sagt er. „Das war zum Abschalten, zum Entspannen.“

Wenn die Zeit fürs Drinnensein gekommen ist, dann bastelt Pater Kilian fleißig Fröbel- und Faltsterne. Im Frühjahr, Spätherbst und Winter. Denn ansonsten hält sich der Benediktiner viel draußen auf. Er hegt und pflegt den Klostergarten der Abtei Gerleve und ist für die Imkerei verantwortlich. Das Basteln sei auch ein „bisschen was für zwischendurch“. Etwas, was in Etappen gut gehe. Etwas, was man sofort aus der Hand legen und jederzeit weitermachen könne. Etwas, um Leerlauf zu füllen.

Jedes Jahr aufs Neue bastelt Pater Kilian Röhl die besondere Weihnachtsdekoration aus Papier, die auch bei vielen Besuchern des Klosters beliebt ist. Seit mehreren Jahrzehnten. „Aus Spaß an der Freude“, wie er sagt. „Mit Papier umzugehen, ist einfach schön.“ Papier sei etwas ganz Faszinierendes. „Ich lese auch viel, habe viele Bücher. Es ist einfach schön, wenn man ein Buch in die Hand nehmen und jederzeit eine Seite aufschlagen kann. Vor Whatsapp und E-Mail habe ich auch ganz viel geschrieben“, erzählt der Pater. Schreiben sei seiner Meinung nach eine der größten Kulturleistungen der Menschheit. Auch die Geschichte des Papiers finde er unglaublich spannend.

Das Papier für seinen Weihnachtsschmuck bekommt er geschenkt – von Freunden, Bekannten oder von der Abtei. „Zum Beispiel Abfallpapier aus unserer Buchbinderei“, erzählt er. Alles seien Papierreste, die er erhalte. Sogar aus einem alten Straßenatlas hat er Sterne gefertigt. „Das ist auch eine Form von Recycling. Es ist ressourcenschonend“, so der Mönch, der auch aus dem Altpapier Material für seine Weihnachtsdekorationen rettet. Auch aus Packpapier lassen sich Sterne gut falten. „Da kommen manchmal überraschende Sachen bei raus“, findet er. „Ein Bekannter hatte sein Büro aufgeräumt und mir Zeichenpergament geschenkt. Das war hart zum Knicken, aber interessant.“ Auch aus Goldpapier hat er schon Sterne gebastelt.

Und nicht nur Gäste und Besucher der Benediktinerabtei können sich die Sterne mit nach Hause nehmen, auch im Kloster kommen sie als Weihnachtsdekoration zum Einsatz. Am Baum oder im Refektorium, dem Speisesaal des Klosters. „Ich habe dort auch schon einmal die Tierwelt an der Krippe dargestellt“, berichtet Pater Kilian. Rinder, Schafe, Esel und Ziegen hat er aus Papier ausgeschnitten und im Refektorium aufgehängt. „Das war eine richtige Herde“, sagt er schmunzelnd. „Die Mitbrüder saßen mitten unter lauter Schafen und Ziegen.“ In den vergangenen Jahren hat er auch Tannen, Elche und Engel aus Papier gebastelt. Elche und Engel seien aber letztes Jahr nicht so gefragt gewesen. „Deswegen gibt es sie dieses Mal nicht. Dafür ist eine andere Sorte an Sternen dazugekommen“, erzählt der Mönch. Auch, welche Farben gefragt seien, wisse man vorher nie so genau. „Vorletztes Jahr war Rot heiß begehrt, vergangenen Jahr ist Rot liegen geblieben. Dieses Jahr ist Rot wieder stärker gefragt“, so der Benediktiner.

Den kleinsten Fröbelstern, den er je kreiert hat, den hat er aus nur zwei Millimeter breiten Papierstreifen gebastelt. „Der passte auf den Nagel vom kleinsten Finger“, erzählt Pater Kilian. Jede Menge Fingerspitzengefühl und eine Pinzette waren dafür notwendig. „Das war mehr eine sportliche Herausforderung“, sagt er, während er gerade einen neuen Papierstern fertig kreiert hat. Für die Herstellung eines Sterns benötigt Pater Kilian nicht viel: Nur vier gleichlange Papierstreifen, eine Schere und natürlich Fingerfertigkeit. Und dann wird fließig gefaltet und zusammengesteckt. „Alles Handarbeit“, betont der Mönch.