Ausbau bleibt auf der Agenda

Ein bisweilen gefährliches Nebeneinander von Autos und Fußgängern, Schlaglöcher, matschige Seitenränder, wild parkende Autos – dass dieser Zustand der Straße An der Kolvenburg „auf unbestimmte Zeit“ anhalten sollte, machte einige Mitglieder im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss richtig wütend. Vor allem die Vertreter der SPD, allen voran Thomas Walbaum und Dieter Brall, wollten diesen Vorschlag der Verwaltung nicht hinnehmen und auch Frank Wieland (FDP) redete dagegen: „Wir sollten uns das Thema in zwei Jahren noch mal vornehmen.“ So ähnlich beschloss es der Ausschuss dann auch einstimmig.

Nicht, dass der Verwaltung die Situation vor den Schulgebäuden und der Kolvenburg gefallen würde. Schon 2019 waren vom Ingenieurbüro Wolters Partner aus Coesfeld Varianten für einen Ausbau von der Einmündung Baumgarten bis zum Fußweg ins Wohngebiet entwickelt worden. Nun aber hat die Stadt die Kosten für einen Neubau ermittelt: 1,05 Millionen Euro, von denen die Stadt 90 Prozent tragen müsste. Fördermöglichkeiten sieht sie nicht.

Dass abgesehen von den horrenden Kosten ein Ausbau aus weiteren Gründen jetzt auch gar nicht sinnvoll sei, führte Fachbereichsleiter Stefan Holthausen aus. „Bekanntlich ist der Umbau des Schulhofs am Don-Bosco-Gebäude geplant. Zusätzlich hat der Kreis Bauarbeiten am Kolvenburg-Gebäude angekündigt. Da macht es keinen Sinn, die Straße vorher auszubauen und dann von schweren Fahrzeugen wieder kaputt fahren zu lassen“, sagte Holthausen. Das Büro Wolters Partner habe außerdem dargestellt, dass auch ein Straßenumbau die Schüler vermutlich kaum davon abbringen könne, auf der Fahrbahn zu laufen. Aus all diesen Gründen solle der Ausbau auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Nachvollziehen konnten die Ausschussmitglieder das Argument mit den geplanten Bauarbeiten am Schulhof und der Kolvenburg. Thomas Schulze Temming (CDU) erinnerte dann an einen Umstand, der die Entscheidung wesentlich beeinflusste: „Der Hauptausschuss hat ja schon Fakten geschaffen“, sagt er mit Hinweis darauf, dass der Ausschuss ein paar Tage vorher zugestimmt hatte, dass 400 000 Euro für einen Umbau der Straße in den Haushalt eingestellt werden sollen. „Das möchte der Haupt- und Finanzausschuss, aber wir wissen, dass wir nicht bauen können“, bezog sich Holthausen neuerlich auf die hohen Gesamtkosten. Der Ausschuss wollte den von den Kollegen beschlossenen Haushaltsposten aber als Signal nehmen, das Projekt nicht aus dem Auge zu verlieren. Christof Peter-Dosch (Grüne) war es schließlich, der alle Aspekte zu einem Beschlussvorschlag zusammenführte. Die Planung für den Straßenneubau soll in Abstimmung mit derjenigen für die Maßnahme am Schulhof vorangetrieben werden. Es wird angestrebt, nach Fertigstellung des Schulhofs den hinteren Abschnitt der Straße umzubauen. Und zwar in 2023.