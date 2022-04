Autofreier Markt auf Probe

Es ist eine temporäre Sperrung auf Probe. Ein Test. Versuchsweise soll der Markt an den nächsten beiden Sonntagen (24. April und 1. Mai) gesperrt werden. In der Zeit von 12 bis 20 Uhr ist dann in diesem Bereich kein Autoverkehr möglich. Die Aufenthaltsqualität soll dadurch verbessert werden. Es soll mehr Platz für spielende Kinder, Spaziergänger und Radfahrer geben.

Gerade an Sonntagen kommen viele Besucher – Auswärtige wie Einheimische – in die Innenstadt. Der Markt sei dann stark frequentiert, wie Bürgermeisterin Marion Dirks berichtet. Kinder spielen in dem von der Stadt auf der Domplatte errichteten Sandkasten, manche Besucher fläzen sich auf den Stufen in die Sonne, machen ein Picknick, schlecken ein Eis, Radfahrer legen eine Pause ein. Sogar Liegen will die Stadt für Besucher und Ausflügler aufstellen.

Die Anregung, den Markt zu sperren, „kam mehrfach aus der Bürgerschaft“, so die Bürgermeisterin. Auch beim Bürger-Workshop zum Mobilitätskonzept, den die Stadtverwaltung im Herbst vergangenen Jahres durchgeführt hatte, sei der Wunsch danach geäußert worden. Mit den am Markt ansässigen Gastronomen sei darüber gesprochen worden. „Sie tragen das mit“, sagt Marion Dirks.

Die kommenden beiden Sonntage sind der Startschuss für die Testphase. In den nächsten Monaten werde es zu weiteren Sonntagssperrungen kommen, wie Touristikmanagerin Ann-Kathrin Rahe sagt. An schönen Tagen. Bei strömenden Regen und Sturm mache es keinen Sinn, betont die Bürgermeisterin. Die Sperrungen seien wetterabhängig, das Ordnungsamt der Stadt werde spontan nach Wetterlage über eine Sperrung entscheiden. „So wie wir einen Winterdienst haben, werden wir auch einen Marktdienst haben“, sagt die Bürgermeisterin. Gastronomen und Anlieger werden aber vorab über die Sperrungen informiert, wie Marion Dirks versichert. Denkbar sei laut Ann-Kathrin Rahe eine Sperrung in Verbindung mit Veranstaltungen auch an weiteren Tagen. Es gebe Ideen, so die Touristikmanagerin. Mehr will sie aber noch nicht verraten. Neben einer Erhöhung der Aufenthaltsqualität aus touristischer Sicht, komme laut Bürgermeisterin auch noch der Aspekt des Klimaschutzes hinzu, bei dem sich Einheimische die Frage stellen müssten, ob sie unbedingt mit dem Auto in die Stadt fahren müssten. Für Auswärtige gebe es zudem genügend Parkmöglichkeiten in der Nähe des Marktes.

Im Herbst soll eine Evaluation dieser Testphase erfolgen und auch mit der Politik diskutiert werden, so die Bürgermeisterin.