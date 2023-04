Banker hält Zügel in der Hand

Dicht an dicht reihten sich am Sonntagmittag die Mitglieder des Vereins bei der Generalversammlung. Gern wollte man dabei sein, wenn Lobbe nach so langer Zeit sein Amt in gute Hände weitergibt. Die Mitglieder dankten ihm auf vielfältige Weise für die über viele Jahre geleistete Arbeit, worauf Herbert Lobbe sofort betonte: „Ohne meine Frau Hillu, die mich all die Jahre unterstützt hat, wäre es nicht gegangen. Dafür danke ich ihr sehr.“ Ein großes Lob bekam er auch, indem er bei der Versammlung zum Ehrenvorsitzenden gewählt wurde. Diese Ehre hat er mit Paul Kleining gemeinsam, so dass der Reitverein ab sofort zwei Ehrenvorsitzende in seinen Reihen hat.

Unterdessen freute sich Daniel Banker schon auf seine neuen Aufgaben als Vereinsvorsitzender. „Es ist eine spannende Herausforderung“, stellte er mit Blick in die Zukunft fest und ergänzte: „Ich freue über das Vertrauen der Mitglieder und auf die Aufgaben, die auf mich zukommen.“ Als eines der Felder sieht er die Jugend und den Nachwuchs, für den sich Banker besonders einsetzen möchte. Unterstützt wird er dabei vom neuen Vorstand, dem folgende Mitglieder angehören: Romy Gröwer, Svenja Leuters, Fiona Treus, Werner Banker, Tanja Dolle, Leonie Gröver, Carina Schaten, Martin Hessling, Frederik Banker, Antonius Schulze-Averdiek und Raphaela Bertels.

Alle zusammen haben sie auch direkt schon eines der jährlichen Höhepunkte des Reit- und Fahrvereins Darfeld vor der Brust: Vom 19. bis zum 21. Mai findet das Reitturnier statt, bei dem Reiter aus der Umgebung und natürlich auch aus Darfeld ihr Können sowohl in der Dressur als auch im Springen unter Beweis stellen können.