Bauantrag wird kurzfristig eingereicht

Der Bauantrag soll nun kurzfristig eingereicht werden. Parallel dazu will der Kreis Coesfeld die Ausführungsplanung für die neue Rettungswache vorantreiben, die an der Darfelder Straße direkt neben der Autowerkstatt Elvering errichtet werden soll. Baustart ist aber nicht, wie zuerst angedacht, dieses Frühjahr. Abstimmungsgespräche hätten sich hingezogen und verzögern dies, wie es auf Nachfrage bei der Kreisverwaltung heißt. Baustart soll nun voraussichtlich im Spätsommer sein. Ein zweigeschossiges Gebäude mit Flachdach soll an der Darfelder Straße 22 errichtet werden. Sanitätsräume, Garderoben, Materiallager, Desinfektionshalle sowie zwei Fahrzeughallen befinden sich im Erdgeschoss, während im Obergeschoss Aufenthalts- und Ruheräume sowie eine Teeküche und ein Verwaltungsraum untergebracht sind. Auf dem Flachdach wird eine Photovoltaikanlage installiert. Stellplätze für die Rettungskräfte wird es auf dem Vorhof geben.

Der Neubau der Rettungswache an der Darfelder Straße ist nötig, weil der bisherige Standort an der Holthauser Straße zu klein ist und es dort auch kein Erweiterungspotenzial gibt. Zum Vergleich: 550 Quadratmeter groß ist die Grundstücksfläche an der Holthauser Straße. Am Standort „Darfelder Straße“ ist die Fläche dreimal so groß. Der Rettungsbedarfsplan, der 2018 durch den Kreistag beschlossen wurde, sieht vor, dass ein weiterer Rettungswagen tagsüber in Billerbeck stationiert werden muss. Das hatte der Kreis Coesfeld vergangenen November bereits im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss der Stadt Billerbeck berichtet. Außerdem hat auch die Anzahl der Rettungskräfte zugenommen, für die ausreichend Platz benötigt wird. Von der Billerbecker Politik wurde das gemeindliche Einvernehmen für das Vorhaben des Kreises im November erteilt.

Für die Zufahrt zur neuen Rettungswache an der Darfelder Straße muss die Parkbucht verkürzt, Stellplätze also aufgegeben werden. Errichtet wird zudem eine Ampelanlage, mit der die sichere Ausfahrt von ausrückenden Einsatzkräften geregelt wird. Denn: Gibt es eine Alarmierung, schaltet sich die Ampel automatisch auf Rot und der Verkehr auf der Darfelder Straße wird angehalten. Sonst müsste immer sofort neben dem Blaulicht auch das Martinshorn angeschaltet werden. Durch die Ampel sei das aber nicht nötig. Für den Umbau im Bereich der Darfelder Straße musste sich die Kreisverwaltung mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW abstimmen, weil es sich bei der Darfelder Straße um eine Landesstraße handelt. Abstimmungsgespräche zwischen Straßen.NRW, Kreisverwaltung und der Stadt Billerbeck hat es auch bezüglich der Rampe in diesem Bereich gegeben, mit der Radfahrer vom Geh- und Radweg auf die Straße geleitet werden. Die Billerbecker Politik und die Stadtverwaltung hatten gefordert, dass diese verkehrskritische Situation gleich mit entschärft werde. Das Ergebnis der Gespräche: Die Rampe wird versetzt, wie die Kreisverwaltung informiert. Dadurch würden Radfahrer künftig vom Verkehr gut gesehen, wenn sie auf die Fahrbahn geleitet werden.