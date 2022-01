Bäume und Stele stehen

Billerbeck

Sie sind noch ganz zart und klein und eher an den Pfählen zu erkennen, an denen sie gehalten werden, aber sie werden wachsen und in den kommenden Jahren zur Renaturierung der Berkel und der Berkelaue beitragen. Und trotz des Mini-Formats sind sie sowieso unübersehbar, weil eine Stele im Stil des Berkelspaziergangs ab sofort auf ihre Standorte auf der Weide am jüdischen Friedhof aufmerksam macht.

Von Ulrike Deusch