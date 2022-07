Baustart für neue Rettungswache

Der Startschuss für den Bau der neuen Rettungswache an der Darfelder Straße ist gefallen. Die ersten Arbeiten finden statt. Oberboden wird abgetragen und Bodenproben werden entnommen, um den Boden später entsorgen zu können. Dann werden sich die Tiefbaumaßnahmen weiter intensivieren, wie der Kreis Coesfeld auf Nachfrage unserer Zeitung informiert. Große Mengen an Boden müssen abgetragen werden. Genauer gesagt: 3500 Kubikmeter. Am 15. August soll dann der Hochbau beginnen. Dann geht es nach Angaben der Kreisverwaltung unter anderem mit dem Gießen des Fundamentes und der Installation der Grundleitungen im Erdreich los.

Erste Erdarbeiten an der Darfelder Straße: An diesem Standort wird die neue Rettungswache entstehen.

Der Kreis Coesfeld errichtet direkt neben der Autowerkstatt Elvering ein zweigeschossiges Gebäude mit Flachdach. Der Neubau ist erforderlich, weil der bisherige Standort an der Holthauser Straße zu klein ist und es dort auch keine Erweiterungsmöglichkeiten gibt, wie die Kreisverwaltung von Anfang an betonte. Nach dem in 2018 vom Kreistag beschlossenen Rettungsbedarfsplan muss ein weiterer Rettungswagen tagsüber in Billerbeck stationiert werden. Außerdem hat auch die Anzahl der Rettungskräfte zugenommen, für die ausreichend Platz benötigt wird. Das berichtete die Kreisverwaltung schon bei der Vorstellung der Pläne im vergangenen Jahr.

Im Erdgeschoss befinden sich Sanitätsräume, Garderoben, Materiallager, Desinfektionshalle sowie zwei Fahrzeughallen. Aufenthalts- und Ruheräume sowie eine Teeküche und ein Verwaltungsraum – all das befindet sich im Obergeschoss. 593 Quadratmeter groß wird die neue Rettungswache nach den Plänen von Architekt Gereon Rasche. Ausgestattet wird die neue Rettungswache auch mit einer Photovoltaikanlage. Der Bau der neuen Rettungswache geht auch mit Arbeiten der Darfelder Straße einher. Weil es eine Landesstraße ist, musste sich die Kreisverwaltung dafür mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW abstimmen. Denn für die Zufahrt muss die Parkbucht, die sich an der Darfelder Straße befindet verkürzt und Stellplätze damit aufgegeben werden. Um eine sichere Ausfahrt von ausrückenden Einsatzkräften zu gewährleisten, wird zudem eine Ampel installiert. Die schaltet sich bei einer Alarmierung automatisch auf Rot und hält den Verkehr auf der Darfelder Straße an. Außerdem kann durch die Ampel das Martinshorn in diesem Bereich ausgeschaltet bleiben.

Laufe alles nach Plan, soll der Bau der neuen Rettungswache im April 2023 abgeschlossen sein. Vorausgesetzt es gebe keinerlei Probleme bei der Auftragserteilung und keine Verzögerungen bei Lieferungen von Material, heißt es seitens der Kreisverwaltung. Nach dem Bau stehen die Einrichtungsarbeiten im Inneren an. Ist alles fertig, wird es einen Probebetrieb geben, der gesetzlich vorgeschrieben ist, informiert der Kreis und hofft dabei, Ende Juni/Anfang Juli 2023 mit dem Echtbetrieb starten zu können.