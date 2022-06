Becken-Abnahme Ende Juli terminiert

Der Behälter wurde in der vergangenen Woche eingebaut. „Nun stehen die mit der Behältermontage erforderlichen Verrohrungsarbeiten noch aus“, so Holthausen. Diese sollen nach Rücksprache mit dem für die Bauausführung beauftragen Ingenieurbüro in der kommenden Woche erfolgen. Im Anschluss müssten dann noch die erforderlichen Pflasterarbeiten erfolgen. Lieferschwierigkeiten hatte es auch schon beim Edelstahlbecken gegeben (wir berichteten).

Die Erweiterung des Kinderbereiches ist nicht die einzige Baustelle im Freibad. Erweitert werden auch die Sozialräume für die Mitarbeiter und Saisonkräfte. Durch einen etwa 30 Quadratmeter großen Anbau soll angemessene Sanitäranlagen wie Toiletten und nach Geschlechtern getrennte Duschen sowie Pausenräume geben. Der Rohbau ist laut Holthausen soweit abgeschlossen. „Derzeit warten wir auch hier auf weitere Bauelemente. Konkret steht die Lieferung und Montage der Fenster aus. Hieran hängen dann auch die weiteren Arbeiten im Inneren“, berichtet der Fachbereichsleiter.

Für die Erweiterung der Sozialräume belaufen sich die Kosten auf circa 110 000 Euro, die für das neue Kinderbecken auf rund 300 000 Euro. Für den Kinderbereich bekommt die Stadt 199 000 Euro an Fördermitteln vom Land NRW. Zuschüsse gibt es zudem vom Förderverein Freibad und der Sparkassenstiftung.