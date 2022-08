Bei magischer Atmosphäre und Lichtspielen planschen

Billerbeck

Nach zweijähriger Pause lädt die Stadt Billerbeck am Samstag (13. 8.) von 21 bis 1 Uhr zum Mitternachtsschwimmen ins Freibad ein. „Wir werden wieder eine magische Atmosphäre mit schönen Lichtspielen in den Bäumen und am Beckenrand, Unterwasserspots im Becken, Fackeln auf dem Gelände und dazu passender Musik schaffen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Auch für das leibliche Wohl der Besucher wird gesorgt. Um einen gefahrlosen Aufbau und eine erforderliche Zwischenreinigung zu gewährleisten, wird das Freibad von 19 bis 20.30 Uhr geschlossen. Der Einlass zum Mitternachtsschwimmen erfolgt ab 20.30 Uhr. Das Becken wird ab 21 Uhr freigegeben. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, bieten die Stadt Billerbeck an, die Karten im Vorverkauf zu erwerben. Die Tickets sind zum normalen Freibadtarif im Foyer des Rathauses, per E-Mail an tickets@billerbeck.de oder online unter www.ticket-regional.de/billerbeck erhältlich. Wer eine Saisonkarte hat, hat freien Eintritt.