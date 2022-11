Bei Whisky-Verkostung inspiriert

Inspiriert wurde Christa Gundt für eine neue Geschichte bei einer Whisky-Verkostung im „Pot Still“. „Ich finde die Atmosphäre dort auch so gut, so anregend für Ideen“, sagt die Billerbecker Autorin, die bei der Verkostung auf einen Whisky mit dem Namen „Writer‘s tears“ stieß. „Der Titel inspirierte mich“, erzählt sie. Entstanden ist eine Geschichte, in der Christa Gundt nachspürt, wie dieser Whisky zu seinem Namen kam. Mehr verrät die Autorin nicht.

Erstmals präsentiert wird ihre neue Geschichte am Ort der Inspiration. Am kommenden Freitag (11. 11.) findet im „Pot Still“ eine Lesung der Billerbeckerin statt. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Für diesen Termin gibt es nur noch wenige Restplätze. Deswegen bieten Christa Gundt und Mirko Badzong (Pot Still) am Sonntag (13. 11.) noch einen zweiten Termin für eine Lesung an. Beginn ist um 15.30 Uhr, Einlass ab 15 Uhr. Der Eintritt ist zu beiden Lesungen frei, gebeten wird aber um eine Spende, die der Hospizgruppe Billerbeck zugutekommen soll. Wer an den Lesungen teilnehmen möchte, muss sich per E-Mail an mail@potstill- billerbeck.de anmelden.

Christa Gundt ist leidenschaftliche Autorin und wird an den beiden Terminen nicht nur ihre neue Geschichte präsentieren, sondern auch aus ihrer in 2020 veröffentlichen Novelle „Schattenklage“ lesen. Darin erzählt wird die Geschichte der Familie Schulze Balfink, die in Berkfeld in den Baumbergen lebt. Ein schlimmes Unglück hat die Familie heimgesucht. Viele Jahrzehnte vorher war die Katastrophe bereits prophezeit worden. Zwei Tote gibt es zu beklagen – Großvater und Enkel. Es geht um Ansehen, Marotten, Traditionen und Stolz.

Auch die Geschichte „In Stein gehauen“, die vor ein paar Jahren in der Anthologie „Engel, Hexen Wiedertäufer – Historische Geschichten aus dem Münsterland“ veröffentlicht wurde, wird die Billerbeckerin lesen. Worum es geht? Um eine Familie, die im 13. Jahrhundert in Billerbeck lebt. Der Vater, ein Hauer, der Steine aus den Domkuhlen schlägt und sie für den Ausbau der Johannis-Kirche zum Kirchplatz transportieren muss. Zum Unterhalt der Familie reicht diese schwere Arbeit aber nicht einmal aus. Seine fleißige Frau, seine Kinder, ein flinker Junge und seine kluge Schwester, die aufrechte Großmutter müssen sich zudem mit dem unbarmherzigen Vormann der Hauer auseinandersetzen. Dieser hat einen Blick auf die Mutter geworfen und stellt ihr sogar nach.