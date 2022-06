Beim Bürgerbus läuft’s wieder rund

BillErbeck

Der Bürgerbus ist wieder besser ausgelastet und die Zahl der Fahrgäste nimmt kontinuierlich zu. „Wir haben die Zeit der Corona-Einschränkungen gut überstanden,“ sagte Udo Drees laut Pressemitteilung in der Mitgliederversammlung. Er wurde bei den Vorstandswahlen zum sechsten Mal zum Vorsitzenden des Bürgerbusvereins gewählt, Jochen Dübbelde als stellvertretender Vorsitzender bestätigt und auch Klaus Wallocha, der von Beginn an die Geschäfte führt, bleibt in seinem Amt. Neu in den Vorstand gewählt wurde Willi Jung, der als Fahrzeugwart tätig ist.