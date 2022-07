Berkel mit Rad „spirituell“ entdecken

Radwandern und „Urlaub vor der eigenen Haustür“ ist bei Touristen weiter im Trend. So erfreut sich auch die Berkelroute immer größerer Beliebtheit. Entlang des Flusses verzaubern schöne kleine Städtchen, wunderbare Aussichten und „Natur pur“. Im Rahmen des Interreg-Projekts „berkeln 2018-2020“ sind jetzt zwei Broschüren entstanden, die die Berkel touristisch besonders in den Blick nehmen, wie die Stadt Billerbeck informiert.

Der Radwanderführer „Entlang der Berkel“ enthält zu jedem Ort an der Berkel Informationen und Foto-Impressionen zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, die Lust auf die Erkundung der Berkelregion machen. Während die Berkel aus ihrem Quellgebiet noch als beschauliches Bächlein durch Billerbeck fließt, wird der Fluss auf der niederländischen Seite so breit, dass er dort bis heute von kleinen Schiffen, den „Zompen“, befahren wird. Von der Quelle bis zur Mündung der Berkel in die Ijssel in Zutphen sind es auf der Berkelroute 132 Kilometer. Wer diese Tour noch verlängern möchte, hat die Option, drei weitere Fluss-Routen (Aa-Route, Ijssel-Route und Slinger-Route) im Grenzgebiet Achterhoek-Westmünsterland zu verbinden (www.flusslandschaft.eu). Auch dazu gibt es Informationen im Radwanderführer.

Ein besonderer Tipp: Auf Entdeckungsreise gehen und Ausschau nach „der Badenden“ halten. Diese Figur, die vom Künstler Wilfried Nimphius (Werkstatt IBP Coesfeld) geschaffen wurde und in Billerbeck an der Alten Badeanstalt steht, findet sich auch an weiteren Stellen entlang der Berkelroute.

Der Flyer „Spirituelle Orte längs der Berkel“ ist Teil einer Reihe. Die „Spirituellen Orte“ gibt es für jeden einzelnen Ort entlang der Berkel. Schon immer suchten Menschen nach Begegnung und Sinngebung – jede Generation mit eigener Fragestellung. Auch entlang der Berkel haben Menschen seit Alters her Heiligtümer gebaut, sich dort versammelt und ihre religiösen Bräuche und Kulte vollzogen. Um diesen „verborgenen Schatz“ zugänglich zu machen, haben Franz-Josef Menker aus Gescher und Roel Heij aus Eibergen die Idee entwickelt, in den einzelnen Berkelstädten Fahrrad- und Wanderrouten zu konzipieren, die die „spirituellen Orte“ miteinander verbinden. Ziel dieser Flyer ist es, Orte mit einer besonderen spirituellen Energie, die auch etwas abseits der Berkel liegen, mit eigenen Nebenrouten zu entdecken. Der Flyer und die Routen für Billerbeck wurden jetzt von der Touristik der Stadt Billerbeck erarbeitet. So sind für Billerbeck als „spirituelle Orte“ unter anderem der Ludgerusbrunnen, die Kapelle Aulendorf und das Kloster Gerleve enthalten.

Sämtliche Informationen zu Sehenswürdigkeiten, Streckenlängen, Übernachtungsmöglichkeiten sind in deutscher und niederländischer Sprache enthalten. Auf diese Weise können Touristen beider Länder die Route gut informiert planen und fahren, so die Stadt Billerbeck. „Die neuen Broschüren zur Berkel bereichern unser Angebot an touristischen Informationen sehr. Da beide Broschüren auch auf dem niederländischen Markt erhältlich sind, hoffen wir auf noch mehr Touristen aus unserem Nachbarland in Billerbeck. Umgekehrt können wir natürlich auch allen Billerbeckerinnen und Billerbeckern empfehlen, die Berkelroute zu testen und die beeindruckende Veränderung des Flusslaufs zu erleben“, so Ann-Kathrin Rahe und Judith Schäpers, die für die Touristik der Stadt Billerbeck beide Broschüren redaktionell bearbeitet haben.

Der Flyer zu den spirituellen Orten ist kostenlos im Foyer des Rathauses und im Domkontor erhältlich. Hier liegen auch alle weiteren Flyer der spirituellen Orte längs der Berkel aus. Zudem stehen alle Flyer der „spirituellen Orte“ online unter www.dieberkel.eu zum Download bereit. Der Radwanderführer zur Berkelroute ist für 6,50 Euro ebenfalls in der Tourist-Info im Rathaus sowie im Domkontor erhältlich.