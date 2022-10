Berufungsverfahren gescheitert

Billerbeck

Die Stadt Billerbeck ist mit einer Berufungsklage um die Sanierung der Eisenbahnbrücke am Alten Ziegeleiweg in Bockelsdorf gescheitert. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Seit einigen Jahren darf die marode Eisenbahnbrücke nur noch von Radfahrern und Fußgängern benutzt werden. Die DB Netz AG, in deren Besitz die Brücke ist, hatte diese für den Auto- und Schwerlastverkehr gesperrt, weil die Tragkraft der Brücke nach Einschätzung von Experten für schwere Kraftfahrzeuge nicht mehr ausreicht und diese saniert werden muss.