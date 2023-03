Besondere Ehrung für Herbert Pöpping

Zur Generalversammlung wurde es voll im Vereinsheim der Schwarz-Weißen aus Holtwick am Ollen Kamp. Über 100 Vereinsmitglieder, der mittlerweile weit über 1400 Gesamtmitglieder des Sportvereins, waren der Einladung des Vorstandes gefolgt. Neben den Berichten der Abteilungsleiter und des Vorstandes standen einige Hauptpunkte im Mittelpunkt der Versammlung. So wirft unter anderem das 100-jährige Jubiläum im Jahr 2026 schon jetzt sein Schatten voraus.

Zusammen mit allen Mitglieder, egal ob jung oder alt, steigt man schon heute in die Planungen der Aktivitäten ein, wie der Sportverein mitteilt. Somit wurde zunächst mit einer Ideensammlung gestartet. Jeder konnte hier seine Wünsche und Anregungen dem Vorstand äußern. Am Ende des Abends war der Wunschzettel der Mitglieder prall gefüllt – und soll in Zukunft weiter konkretisiert werden.

Ein weitere Kernpunkt der Versammlung war der Dank an die ehrenamtlichen Helfer im Verein. Geschäftsführer Thomas Uppenkamp bedankte sich bei den fast 250 Ehrenamtlichen, die Woche für Woche den „Laden am laufen halten.“ „Die Wertschätzung jedes Einzelnen kann nicht groß genug sein.“ Um sich erkenntlich zu zeigen, ist ein großes Helferfest für den Herbst 2023 geplant. Die Ehrungen der langjährigen Vereinsmitglieder wurde vom 1. Vorsitzenden Christian Flenker durchgeführt. Neben der Jubilare zur 25, 40, 50 und 75 jährigen Mitgliedschaft, erhielt Herbert Pöpping vo Willy Westphal, Kreisvorsitzenden des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen (FLVW), das Verbandsverdienstzeichen in Silber. „Herbert ist seit über 50 Jahren in diversen Funktion im Verein aktiv. Hierfür gebührt ihm ein großes Dankeschön des Vereins“, lobte Flenker das Engagement des Vereinsmitgliedes.

Auch Investitionen werden noch in diesem Jahr in Holtwick getätigt. Der Sportverein wird ein offenes Fußball- und Basketballfeld, sowie eine Calisthenic-Anlage auf dem Vereinsgelände bauen. Zusammen mit der Gemeinde Rosendahl befindet man sich hier bereits in den finalen Planungen.

Zur Neuwahl des Vorstandes gab es einen Wechsel. Marco Schulenkorf verlässt den Vorstand. Die Versammlung bedankte sich unter Applaus für seine Arbeit im Vereinsvorstand. Im Rahmen der Neuwahlen wurde Mark Hirtz als neues Vorstandmitglied gewählt. Die weiteren Mitglieder wurden wieder gewählt und somit im Amt bestätigt.