Betrunkener rammt Rollerfahrerin

Billerbeck

In den frühen Morgenstunden kam es am Samstag zu einem schweren Unfall auf der Darfelder Straße. Ein 48-jähriger Billerbecker fuhr nach Angaben der Polizei mit seinem Pkw gegen 4:25 Uhr die Darfelder Str. stadteinwärts. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einer 48jährigen Billerbeckerin zusammen, die mit ihrem Motorroller in die andere Richtung unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte die Billerbeckerin zu Boden, verletzte sich schwer und wurde zwecks weiterer Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.