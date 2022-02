Wenn das keine schöne Nachricht ist: „Billerbeck bekommt mehr Berkel“, fasst Stefan Bölte, Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld, am Ende der Sitzung zusammen, zu der Betroffene und Interessierte sich im Ratssaal versammelt haben. Weitere Teilnehmer sind per Video zugeschaltet. Die Maßnahmen, zu der diese Öffentlichkeitsbeteiligung stattfindet, wird die Berkel tatsächlich um fast 200 Meter verlängern, im Kern aber geht es um Renaturierung, Hochwasserschutz und Wasserqualität.

Konkret liegt der Fokus auf zwei Bereichen: der Mersmannsbachaue und der Kläranlageneinleitung. Zwar ist auf der Kläranlage bereits ein so genannter Hydrograph neu eingebaut worden, mit dem die Qualität des auslaufenden Wassers vor allem im Hinblick auf Phosphor optimiert wird, aber auch ökologische Verbesserungen an der Berkel selbst sollen die Optimierung unterstützen.

Weil sie also beide eine Verbesserung erreichen wollen, haben Kreis und Stadt eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgeschlossen und – das wird in der Sitzung deutlich – schon eine Menge Vorarbeit geleistet. Dazu gehören Fragen des Flächenausgleichs, Flächenentwicklung und Absprachen mit den Naturschutzbehörden. Schon haben sich an der Berkel viele Bereiche gut entwickelt, haben Laubfrosch, Kiebitz, Neuntöter und Groppe wieder Lebensraum gefunden.

Was im Einzelnen am und im Wasserlauf geschehen soll, stellte Jana Tinscher vom Ingenieurbüro Wiehager (Hörstel) vor. Im nördlichen Planungsbereich (oben auf der Karte rechter Kreis) ist die Berkel im Oberlauf der Kläranlageneinleitung bereits schön geschwungen und bleibt in ihrem Bett. Am Ufer wird die Böschung entfernt, damit der Wasserlauf sich ausbreiten kann. Totholz wird eingebaut, um Breite und Tiefe zu variieren. Südlich der Kläranlage wird das Gewässer aufgeweitet, ein Altarm angelegt und der Uferrandbereich verändert und verbreitert. Bei all dem verlängert sich die Berkel im betroffenen Bereich von 705 auf 750 Meter.

Im südlichen Planungsbereich (Kreis links) wird der Wasserlauf gar von 720 auf 860 Meter gebracht, wodurch sich ein kleiner Höhenunterschied ausgleichen lässt. Weil Erlen die Entwicklung des Gewässers beeinträchtigen, wird die Trasse des Flüsschens verlegt und zwar entsprechend seinem historischen Verlauf. Zusätzliche Auen entstehen, Totholz wird eingebaut und an einer Stelle gar die Sohle angehoben, damit die Berkel für Fische durchgängig ist. Schließlich werden eine alte Brücke und Brückenwiderlager abgebrochen.

Für die Maßnahme, deren Gesamtkosten nicht genannt werden, ist eine 80-prozentige Förderung über die Grundlagen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie beantragt. Der Rest wird über Ökopunkte und den Gebührenhaushalt abgerechnet – ohne steigende Gebühren, wie Rainer Hein, Leiter des Abwasserwerks, gegenüber dem BA betont.

Auf Anfrage von Anwesenden, die sich um die bestehenden Drainagen sorgen, sichert Stefan Bölte Absprachen zu. „Wir wollen im Spätherbst mit der Maßnahme beginnen“, kündigt er an. Kurzfristig, vor Beginn der Brutzeit, werden die Pflanzen auf den Stock gesetzt.