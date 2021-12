Billerbeck ist weiterhin „Fairtrade-Stadt“

Die Stadt Billerbeck erfüllt weiterhin alle fünf Kriterien der Fairtrade-Towns-Kampagne und trägt für weitere zwei Jahre den Titel Fairtrade-Stadt, wie die Verwaltung in einer Mitteilung informiert. Die Auszeichnung wurde erstmalig im Jahr 2016 durch Fairtrade Deutschland e.V. verliehen. Seitdem baut die Kommune ihr Engagement weiter aus, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Bürgermeisterin Marion Dirks freut sich über die Verlängerung des Titels: „Die Bestätigung der Auszeichnung ist ein schönes Zeugnis für die nachhaltige Verankerung des fairen Handels in Billerbeck. Lokale Akteure aus Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft arbeiten hier eng für das gemeinsame Ziel zusammen. Ich bin stolz, dass Billerbeck dem internationalen Netzwerk der Fairtrade-Towns angehört. Wir setzen uns weiterhin mit viel Elan dafür ein, den fairen Handel auf lokaler Ebene zu fördern.“

Für die Auszeichnung zur Fairtrade-Stadt muss die Stadt nachweislich fünf Kriterien erfüllen. Die Bürgermeisterin und der Rat trinken fair gehandelten Kaffee und halten die Unterstützung des fairen Handels in einem Ratsbeschluss fest, eine Steuerungsgruppe koordiniert alle Aktivitäten, in Geschäften und gastronomischen Betrieben werden Produkte aus fairem Handel angeboten, die Zivilgesellschaft leistet Bildungsarbeit und die lokalen Medien berichten über die Aktivitäten vor Ort. 2017 wurde zudem auf Anregung der Steuerungsgruppe ein Ratsbeschluss gegen Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit im Beschaffungswesen und bei öffentlichen Ausschreibungen gefasst. Billerbeck beteiligt sich zudem an verschiedenen Aktionen und Kampagnen wie zum Beispiel der Rosenaktion zum internationalen Frauentag oder der fairen Woche im September. „Wir verstehen die bestätigte Auszeichnung als Motivation und Aufforderung für weiterführendes Engagement“, sagt Petra Cassens, Sprecherin der Steuerungsgruppe Fairtrade. „Eine Billerbecker Kita ist gerade auf dem Weg zur fairen Kita und wir hoffen, dass sich auch die Schule zukünftig wieder zur Fairtrade School auszeichnen lässt. Darüber hinaus haben wir das Glück, in unserer relativ kleinen Domstadt einen relativ großen Weltladen zu haben.“

Billerbeck ist eine von über 770 Fairtrade-Kommunen in Deutschland. Weitere Informationen zur Fairtrade-Towns-Kampagne finden Interessierte online unter www.fairtrade-towns.de. Die Steuerungsgruppe freut sich immer über neue Mitglieder. Wer Interesse hat und sich engagieren möchte, darf sich bei Sarah Weiling (Tel. 02543/7357, E-Mail weiling@billerbeck.de) melden.