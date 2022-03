Billerbeck zum 87. Veerdel von Kölle erklärt

Billerbeck

(ul). Von wegen Warming Up. Geschenkt! Wenn die wilden Hühner aus der Domstadt Kölle in die münsterländische Domstadt kommen, sind ihre Fans in Nullkommanix auf Betriebstemperatur und versichern dazu lautstark „Da simma dabei, dat is prima“ und das bereits bevor das Spotlight angeht. So geschehen in der Mehrzweckhalle beim Auftritt der „Höhner“.