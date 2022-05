„Bin total emotional aufgeladen“

Billerbeck

Es ist 15.26 Uhr am Himmelfahrtstag, als die Kolpingsfamilie Billerbeck ihren ersten Kaiser bekommt. Berti Albert macht mit dem 188. Schuss dem hölzernen Federvieh den Garaus und holt sich die Kaiserkrone zum 100-jährigen Bestehen der Kolpingsfamilie. Die Kaiserin an seiner Seite heißt Kerstin Sunderdieck. Die Menschenmenge rund um die Vogelstange am Weihgarten jubelt den Majestäten zu.

Von Iris Bergmann