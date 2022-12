Bislang 38 Bezirke mit Königen besetzt

(sdi). Für 38 Bezirke haben sich schon Sternsinger-Gruppen gefunden. „Zum Zeitpunkt jetzt ist das schon mal gut. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit“, sagt Bernd Jacobs, der zum Orgateam der Sternsinger-Aktion gehört. Und immerhin ist es schon eine Gruppe mehr als im vergangenen Jahr. „Wir hoffen, dass sich der ein oder anderen noch berufen fühlt, teilzunehmen“, so der Billerbecker. Schließlich gilt es, insgesamt 53 Bezirke in der Domstadt mit Königen zu besetzten. Mitmachen kann jeder, der möchte. Auch Erwachsene. Genauso wie Cliquen, Nachbarn, Freundeskreise oder Vereine.

Am 7. Januar (Samstag) sind die Sternsinger im Billerbecker Stadtgebiet unterwegs, ziehen von Haus zu Haus, sammeln Spenden und bringen den Menschen Gottes Segen. Der Startschuss fällt mit der Aussendungsfeier, die um 9 Uhr im Dom beginnt. Die Könige und Sternenträger bitten die Billerbecker um Spenden für zwei Hilfsprojekte in Brasilien. Unterstützt werden ein Integrationsprojekt für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen im Bistum Oeiras und das Haus Martha im Bistum Palmas. Dabei handelt es sich um eine Einrichtung, in der schwangere Mädchen im Alter von zwölf bis 17 Jahren betreut werden.

Unter den Anmeldungen sind etliche, die sich bereits in den vergangenen Jahren als Sternsinger engagiert haben, wie Jacobs informiert. Echte Stamm-Gruppen. Aber auch Neulinge sind mit von der Partie. Einzelpersonen können sich auch anmelden. Ebenso die, die vielleicht bislang nur zu zweit sind. Das Orgateam hilft dann bei der Vermittlung einer Gruppe. „So können sich auch ganz neue Gruppen finden und sich Leute kennenlernen“, so Jacobs. Anmeldungen für die Sternsinger-Aktion nimmt Luisa Heuermann unter Tel. 0162/ 7109465 oder per E-Mail an sternsinger-billerbeck @t-online.de entgegen. Am Freitag (30. 12.) bietet das Orgateam um 16 Uhr die Gewänderausgabe im Pfarrheim an. „Wir haben natürlich nicht für alle Gruppen Gewänder, viele sind bereits selbst gut ausgestattet“, berichtet Jacobs. Aber wer Bedarf hat, ist zur Gewänderausgabe willkommen.

Auch während der gesamten Sternsinger-Aktion am 7. Januar ist das Orgateam – zudem neben Bernd Jacobs und Luisa Heuermann auch Annette Wiesmann, Rosie Westerhoff, Uli Angelkotte, Martin Emmerich, Ulrike Bertels-Popmann, Kristina Westerhoff, und Tatiana Holtmann gehören – für die Gruppen ansprechbar und kümmert sich. Anlaufstelle für alle ist erstmals das Pfarrheim. Denn das ehemalige Krankenhaus auf dem Gelände des Ludgerus-Stiftes ist bekanntlich abgerissen worden. Dort hatten sich die Sternsinger in all den Jahren immer in den Räumlichkeiten der Altenbegegnung getroffen, um sich aufzuwärmen oder aber um sich zu stärken. Nun steht dafür das Pfarrheim zur Verfügung.