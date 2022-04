Brings und Hoffmann im Weihgarten zu hören

Das Wochenende vom 6. bis 8. Mai steht bei der Freilichtbühne ganz im Zeichen der Musik. Am Freitag (6. 5.) und Samstag (7. 5.) steht, organisiert durch die Stadt Billerbeck, zunächst die Kölner Kultband Brings jeweils ab 20 Uhr auf der Bühne im Weihgarten. Vielen bekannt durch einen ihrer populärsten Songs „Superjeilezick“, hat die fünfköpfige Band darüber hinaus noch ein riesengroßes Repertoire an weiteren Liedern der Kölschen Mundart. Und eins ist bei Brings garantiert: vor Funken sprühende, fast überschäumende Stimmung und gute Laune, die einem das Grinsen nachhaltig ins Gesicht treibt, wie es in der Ankündigung heißt.

Nicht weniger nachhaltig, aber mit ruhigeren und tiefgründigen Klängen verzaubert dann am Sonntag (8.5.) ab 18 Uhr Klaus Hoffmann seine Zuhörer auf der Bühne. Er ist ein Meister seines Fachs, seinen großen Vorgänger-Namen im Bereich des Chansons, Charles Aznavour und Jacques Brel, in nichts nachstehend. Er wird das Publikum in seinen Bann ziehen und mit seinen Liedern durch die gesamte Bandbreite der menschlichen Emotionen führen, wie die Freilichtbühne informiert. Am Flügel wird er dabei von seinem langjährigen Kollegen und Freund Hawo Bleich begleitet. Die beiden haben neue Stücke für diese „Septemberherz-Tournee“ im Gepäck und werden damit Poesie in musikalischer Form in den Zuhörern verankern.

Für die Konzerte sind noch Karten erhältlich. Die Tickets für die beiden Konzerte mit Brings kosten 42,90 Euro und sind über www.ticket-regional.de/billerbeck oder per Tel. 02543/7373 erhältlich. Für Klaus Hoffmann sind Karten online über die Freilichtbühnen-Internetseite (www.freilichtbuehne-billerbeck.de), in allen Reservix-Vorverkaufsstellen und in den Geschäftsstellen unserer Zeitung in Billerbeck, Coesfeld und Gescher erhältlich. Sie kosten 35 Euro.