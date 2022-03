Bürger für saubere Umwelt sensibilisieren

Billerbeck

Die traditionelle Müllsammelaktion in Billerbeck findet – wie schon im vergangenenen Jahr – pandemiebedingt im kleinen Rahmen statt. Da die Corona-Pandemie den Alltag noch immer fest im Griff hat, wird es erneut keine fest eingeteilten Gebiete geben, wie die Stadt Billerbeck in einer Pressemitteilung informiert. Alle Interessierten können am Samstag (26. 3.) in selbstgewählten Gebieten sammeln gehen. Die Stadt Billerbeck stellt für die Müllsammelaktion Arbeitshandschuhe und Müllsäcke zur Verfügung, die ab sofort im Foyer des Rathauses abgeholt werden können. Kurzentschlossene können sich die Materialien auch am 26. März um 9 Uhr auf dem Parkplatz des alten Feuerwehrgerätehauses abholen. Ab 12.30 Uhr kann der gesammelte Müll dort auch am Container abgegeben werden.