Bürgerbus-Verein will Klarheit

Der Bürgerbus-Verein ist sauer, dass es keine verlässlichen Informationen darüber gibt, wo das Vereinsbüro in Zukunft angesiedelt werden soll. Bei der Generalversammlung 2021 nahm die Diskussion über dieses Thema breiten Raum ein, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins.

Der Verein hat sich auf der Weißenburg getroffen. Erster Vorsitzender Udo Drees, begrüßte die fast vollzählig erschienenen Mitglieder und zeichnete ein Bild des Berichtszeitraumes, der pandemiebedingt auch dem Bürgerbus-Verein alles abverlangt habe. Geschäftsführer Klaus Wallocha konnte diese Aussage in seinem Report nur unterstützen. Die negative Entwicklung der Fahrgastzahlen schrieb auch er ausschließlich der Pandemie zu. Bekanntlich konnte der Bürgerbus monatelang nicht fahren. Nach den Formalitäten – der bisherige Vorstand mit Udo Drees, Klaus Wallocha, Gisbert Eising und Jochen Dübbelde bleibt im Amt – ergab sich beim Tagesordnungpunkt „Verschiedenes“ eine längere Diskussion. Besonders die Aussagen zum zukünftigen Standort des Büros interessierten die Bürgerbusler. Nach bisher nicht bestätigten Aussagen der Verwaltung solle das Büro vom Rathaus ins DRK-Heim am Johannis-Kirchplatz umgesiedelt werden, so die Pressemitteilung. Dass dem Verein bislang keine feste Regelung seitens der Verwaltung dargelegt worden sei, obwohl das Thema schon lange diskutiert werde, sei auf allgemeinen Unmut gestoßen.

Es wurde beschlossen, dass der Vorstand, zusammen mit einer Abordnung aus Fahrern und Telefonisten, einen Forderungskatalog erstellt und diesen zeitnah mit der Bürgermeisterin und der Verwaltung diskutiert und abschließend verbindlich regelt.